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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TMMOB: Toplanma alanı geçici kent gibi olmalı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
TMMOB: Toplanma alanı geçici kent gibi olmalı

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Örgün Tutay, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Hakkı Kaya Ocakaçan katıldı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, “Deprem toplanma alanları, üzerinde geçici kentlerin kurulabileceği, elektrik, su, ısınma, duş, tuvalet gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği altyapıya sahip büyük ve geniş alanlar olarak tarif edilmektedir. Dolayısıyla deprem toplanma alanı olarak gösterilen okul bahçelerinin, parkların, boş arazilerin çoğunun gerçekçiliği bulunmamaktadır. 1999 depreminden sonra belirlenen bazı deprem toplanma alanları üzerine bugün AVM, rezidans inşa edildiği de bilinmektedir. İstanbul’da acilen uygun, güvenli ve yeterli sayıda deprem toplanma alanı belirlenmeli, halk bilgilendirilmelidir” diye konuştu.

Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar ise “Çok sayıda deprem toplanma merkezi olduğu söyleniyor. Ama tamamı hakkında bilgimiz yok. Mahalle aralarındaki parklar veya mezarlıklar toplanma alanı olamaz” dedi.

İstanbul’da standartlara uygun deprem toplanma merkezi bulunmadığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna “Deprem toplanma merkezlerinin standartları belirlenmiştir. İstanbul’da hiçbir toplanma alanında altyapı yoktur” dedi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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