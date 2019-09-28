TMMOB: Toplanma alanı geçici kent gibi olmalı
TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Örgün Tutay, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Hakkı Kaya Ocakaçan katıldı.
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, “Deprem toplanma alanları, üzerinde geçici kentlerin kurulabileceği, elektrik, su, ısınma, duş, tuvalet gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği altyapıya sahip büyük ve geniş alanlar olarak tarif edilmektedir. Dolayısıyla deprem toplanma alanı olarak gösterilen okul bahçelerinin, parkların, boş arazilerin çoğunun gerçekçiliği bulunmamaktadır. 1999 depreminden sonra belirlenen bazı deprem toplanma alanları üzerine bugün AVM, rezidans inşa edildiği de bilinmektedir. İstanbul’da acilen uygun, güvenli ve yeterli sayıda deprem toplanma alanı belirlenmeli, halk bilgilendirilmelidir” diye konuştu.
Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar ise “Çok sayıda deprem toplanma merkezi olduğu söyleniyor. Ama tamamı hakkında bilgimiz yok. Mahalle aralarındaki parklar veya mezarlıklar toplanma alanı olamaz” dedi.
İstanbul’da standartlara uygun deprem toplanma merkezi bulunmadığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna “Deprem toplanma merkezlerinin standartları belirlenmiştir. İstanbul’da hiçbir toplanma alanında altyapı yoktur” dedi.
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