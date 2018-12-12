Titiz ve iyi niyetli bir çaba yürüyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken açıklama yapan Salıcı şunları söyledi:

YAVAŞ İLE GÖRÜŞME YAPILDI

(Kılıçdaroğlu ile Yavaş görüşmesi) Yerel seçimlerde işbirliği yapılmasına dönük çalışmalar var. Bunlar sır değil, kamuoyunun bildiği şeyler. Ama görüşmelerin içeriği ile ilgili siyasi partilerin açıklama yapmaları, yürüyen görüşmelerin içeriğine zarar verdiği için doğru olmaz.

PLANLANMIŞ GÖRÜŞME YOK

(Genel başkanlar ne zaman görüşecek) Sayın genel başkanlar arada bir görüşüyor. Çünkü bu sürecin kolaylaştırıcısı olma ihtiyacına binaen yapılıyor. Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur, tıkanmalar olur. İki saat sonra başka görüme yaparsınız tıkanmanın açıldığını görürsünüz. Farklı siyasi partiler ortak bir noktada işbirliği ifade etmeye çalışıyor. Bu saygın bir durum. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak görmek gibi bir anlam ifade edebilir ki, bundan kaçınırız. Önemli olan, hızlı bir şekilde ve toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek bir sonuçla sonuçlanmasını sağlamak. İyi niyetli bir çaba yürüyor. Biz bu Türkiye’nin yerel seçimlerde doğru yapılmış bir işbirliği ile ortadan kalkacağını, daha rahat, daha özgürlükçü yerel yönetimlerle daha ileri gidebileceğimiz kanaati içerisindeyiz. O yüzden süreci titizlikle götürmeye çalışıyoruz.

SANDIK İTTİFAKINI ÖNEMSİYORUZ

(CHP içinde Yavaş ile ilgili eleştiri var mı) Mesele isim konuşmaya kalmışsa isimler üzerinde herkesin farklı değerlendirmesi olur ama biz isim değerlendirmesinden öte yerel seçim sürecinin kendi oluru ve kendi dinamikleri ile beraber gerçekleşmesini istiyoruz. Başından beri sandıkta ittifakı önemsediğimizi söyledik. Sandıkta ittifak sadece masa başında konuşarak olmaz. Konuştuğumuz sözlerin aynı zamanda sahada karşılığının olması lazım ki seçim günü daha iyi bir Türkiye’ye sahip olabilelim. Biz isimlerle meşgul olmaktansa, işin genel gidişatı ve başarıya ulaşması ile meşgul olmayı tercih ediyoruz.

YATIRIM 65 MİLYAR, FAİZ 117.3 MİLYAR

(Bütçe görüşmeleri) Vatandaşa ‘Tasarruf yapın’ diyor ama kendisi tasarruftan kaçınıyor. Bu bütçede yatırımlar 65 milyar lira, 117.3 milyar liralık da faiz öngörülmüş. ‘Bizim faizle aramız kötü, Merkez Bankası sözümüzü dinlemiyor, faiz oranlarını düşürmeli’ diye sürekli kamuoyuna çıkıp basın açıklaması yapan Sayın Cumhurbaşkanını bütçeden görüyoruz ki faizle arası gayet iyi, faizcilere çalışan bütçe hazırlamışlar."

AKŞENER: KARARINA SAYGI DUYDUĞUMU SÖYLEDİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesine destek ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sayın Çölaşan ile Sayın Necati Doğru’nun FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardımcı oldular şeklinde bir isnatla haklarında dava açılmış olması gerçekten çok şaşırtıcı. Bu FETÖ mücadelesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanı’nın zaman zaman yalnız başına da olsa bir mücadele yaptığına dair vatandaştaki kanaati ortadan kaldıracak bir tavırdır.

(Mansur Yavaş’ın adaylığı reddetmesi) Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün (dün) konuştum. Evet İYİ Parti adayı olarak ortak aday olarak söylüyorum, İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim.

(Başka isim var mı?) Bakacağız duruma.”

SALICI: ‘SÖZCÜ YAZARLARINA SUÇLAMALAR ZAYTUNG HABERLERİNE BENZİYOR’

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: “Sözcü gazetesinin toplam 5 çalışanına, 2 yazarına yönelik iddianame hazırlandı. FETÖ’ye yardım suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemi var. Bu ülkenin tanıdığı, güvendiği Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ Ergenekon terör örgütünün iki numaralı sanığı ilan edildi. Ömrü hayatı FETÖ’yle mücadelede geçmiş Sayın Emin Çölaşan, Sayın Necati Doğru, Sözcü gazetesinin diğer çalışanları FETÖ’ye yardım ve yataklık suçlamasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu konu sadece Sözcü ile sınırlı değil. Bu genel olarak muhalefeti, farklı görüş ifade eden insanları susturmaya, gözdağı vermeye yönelik bir hareket. Birbiriyle hiç alaka kuramayacağınız, Zaytung haberine benzeyen adalet süreci var. ”