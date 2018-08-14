TIR şoförü aracını böyle çalıştırıyor! Görenler şaşkına çeviren yöntem
Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bir yakıt istasyonunda parfüm ile çalışan TIR görenleri hayrete düşürdü. TIR şoförü Ahmet Yavuz aracını parfümle çalıştırarak herkesi şaşkına çevirdi
TIR şoförü Ahmet Yavuz konuyla alakalı açıklamalarında, "TIR'ın deposunda tamamen mazot bitti araba hava yaptı kupayı kaldırıp enjektörleri söküp zahmetli bir işe girmektense hava filtresinden gelen içeriye hava veriyor, oraya parfümü sıkıyoruz. Oraya bu parfümü sıktıkça hava veriyor. Parfümü sıktıkça o içeride devir daim yapıyor. Böylece araba çalışıyor yani zorlanıyor ama böylece çalışıyor.
'ETER VE KAVUN KOKULARI DA OLUR'
Parfüm, eter hatta kavun kokuları var onlar bile olur. Gazını aldığımız parfümler çok etkili. Bize verdiği zararlar araca normalde etki yapıyor. Kimyasallardan dolayı araba çalışıyor" dedi.
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