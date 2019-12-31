Tezkere turları

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu, CHP Genel Merkezi’nde CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz karşıladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu ve Çeviköz’ün yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç yer aldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, Libya tezkeresine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

NEDEN ACELE EDİYORSUNUZ

Edinilen bilgiye göre görüşmede CHP’liler, Türkiye’nin Libya tezkeresiyle büyüme potansiyeli olan bir çatışmaya taraf olacağı uyarısında bulundu ve Libya tezkeresi için neden bu kadar acele edildiği sorusunu yöneltti. Çavuşoğlu, “Durum kötüleşiyor ve giderek Trablus hükümetinin aleyhine dönüyor” bilgisini verdi. Libya tezkeresinin ardından Türk askerinin sıcak çatışmaya girme riski de gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun, “Biz Libya’da Mehmetçiğin kanının dökülmesini istemiyoruz. Sıcak bir çatışmada Türk askerinin bulunmasından endişe duyuyoruz” demesi üzerine Çavuşoğlu da “Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var” dedi. CHP heyeti, Türkiye’nin diplomatik yolları işletmesi gerektiği görüşünü dile getirirken, Çavuşoğlu ise diplomatik girişimlerde bulunulduğunu, ancak sonuç alınamadığı için tezkereye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

CHP’DE KURMAYLI ZİRVE

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, bazı kurmaylarıyla bir araya gelerek değerlendirmeler yaptı. Toplantıda yurtdışına asker gönderme konusunda izlenen çizginin değiştiği, Türkiye’nin ulusal güvenliğini ilgilendirmeyen durumlarda yurtdışına insani yardım maksatlı askeri güç gönderilmesi yönündeki tutumu terk ettiği vurgulandı. Tezkere görüşmelerinde izlenecek tutum da ele alındı. Türkiye’nin ilk kez, Libya tezkeresiyle ulusal güvenliği ilgilendirmeyen bir durumda muharip askeri gücü göndereceği ifade edildi.

KARAR CHP’NİN

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, Libya’daki son durum, tezkere ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptına ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiklerini ve soruları yanıtladıklarını belirtti. CHP’yi doğrudan bilgilendirmiş olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Tabii ki tezkere konusunda karar CHP’nindir. Takdir onlarındır ama biz, ülkemiz ve ülkemizin ulusal çıkarları bakımından, karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık” dedi.

CHP: OLUMSUZ BAKIYORUZ

Çavuşoğlu’nun arkasından CHP’nin görüşünü anlatan Çeviköz, Libya’da Suriye’de yaşananların bir benzerinin yaşanmasını istemediklerini söyledi. Çeviköz, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin giderek uluslararası bir boyut kazandığını ifade etti. Çeviköz, Türkiye’nin diplomasiye önem vermesi gerektiğini vurgulayarak özetle şunları söyledi:

“Ancak yapılan, diplomasiye öncelik vermek değil asker göndererek mevcut durumu daha da kötüleştirecek bir gelişmeye hazırlık yapmaktır. Bunun doğru olmadığını Sayın Bakan’a da izah ettik. çatışmalar uzarsa Libya’dan da Suriye’dekine benzer bir göçün yaşanması ihtimali fevkalade yüksektir. Bu gelişmeler neticesinde önümüzdeki hafta Meclis’e gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı ifade etmek isterim. Tezkerenin niteliği ve içeriği veya dili ile ilgili bir fikrimiz yok. Biz de Meclis’e geldiği zaman tezkere metnini görmek istiyoruz.”

ORTAK TUTUM İSTEĞİ

Çavuşoğlu görüşmesinin ardından Kılıçdaroğlu da, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, SP’yi ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Libya tezkeresine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu bu görüşmede tezkereye hayır oyu verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Libya’da sıcak çatışmaya girmesinin doğru olmayacağını belirterek bu durumun doğuracağı sonuçları anlatarak, Millet İttifakı paydaşlarının ortak tutum içerisinde olmasını istedi.

İYİ PARTİ: EVET, HAYIR VEYA BELKİ DEMEDİK

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu’nun İYİ Parti’deki görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan ve Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin’in de yer aldığı görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi: “Dışişleri Bakanlığı olarak tezkereyi Meclis’e gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığı’na arz ettik ve bugün (dün) itibarıyla gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla tezkerenin Meclis’e gideceğini de Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik. CHP ve İYİ Parti’deki temaslarımız nezaket içinde samimi bir ortamda geçti. Siyasi partileri ve Meclis’i kritik konularda bilgilendirmek görevimiz.”

GEREKÇEYİ OKUYACAĞIZ

Çavuşoğlu’nun gidişinin ardından ise Uluslararası İlişkiler Başkanı Erozan özetle şunları söyledi: “İlk önce tezkerenin gerekçesini okumamız lazım. O henüz yok ortada. Gerekçe belirlendikten sonra onun ne kadar haklı olduğu konusunda mutlaka bir değerlendirme yapacağız ve ona göre tavrımızı belirleyeceğiz. Biz kendisine (Çavuşoğlu) ‘evet’, ‘hayır’ veya ‘belki’ demedik. Bizim kendisine bildiklerimizden ötesinde birtakım sorularımız oldu, onları da cevaplandırdı. Biz demokrasiyi içselleştirmiş bir parti olarak kendi süreçlerimiz sathında önümüzdeki dönemde bu tezkere TBMM’ye geldiğinde alacağımız kararı belirleyeceğiz.”

“Mehmetçik sıcak çatışmaya girecek mi?” sorusu üzerine ise Erozan, “O konuda bir açıklık getirmedi sayın Bakan. Biz davetin içeriğini de bilmiyoruz. ‘Ne gibi bir ihtiyaçla bu davet yapıldı?’, ‘Bizden ne bekleniyor?’ konusunda henüz yeterince bilgi sahibi değiliz” dedi.