‘Testsiz ameliyat’ hak ihlali sayıldı
Anayasa Mahkemesi (AYM) 2. Bölümü, karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede tetkikler yapılmadan ikinci kez ameliyat edilen Z.A. adlı kadının tıbbi ihmal sonucu zarara uğradığı ve maddi ve manevi varlığın korunması hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
AYM kararına göre, Z.A. 2004’te şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede ameliyat edildi. Ancak şikâyetleri devam edince bu defa aynı hastanede batın içi apse şüphesiyle başka bir doktor tarafından ikinci kez ameliyat edildi. Z.A.’nın teşhis ve tedavide hata yapıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu ve açtığı dava sonuçsuz kaldı. Z.A. bunun üzerine 2 Mart 2015 tarihinde AYM’ye başvurdu. AYM de gerekli inceleme yapılmadan gerçekleştirilen ikinci ameliyatta ihlal gördü ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. AYM’nin benzer davalar yönünden örnek niteliği taşıyan 26 Aralık 2018 tarihli kararında şöyle denildi:
YENİDEN YARGILAMA
“Başvuruda, başvurucunun batın içi apse şüphesiyle uygulanan ikinci ameliyattan önce gastroskopi yapılsaydı pangastritis olduğunun anlaşılabileceği ve ikinci ameliyata gerek olmayacağı hususunun bilirkişi raporunda yanıtlanmadığı iddiası yönünden derece mahkemelerince konuyla ilgili ve yeterli bir gerekçe ortaya konulmadığından maddi ve manevi varlığın korunması hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğundan kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Sivas İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi gerekir. Yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili yargı merciine gönderilmesine karar verilmesi nedeniyle başvurucunun tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir.”
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