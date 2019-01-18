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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
18.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Testsiz ameliyat’ hak ihlali sayıldı

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‘Testsiz ameliyat’ hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2. Bölümü, karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede tetkikler yapılmadan ikinci kez ameliyat edilen Z.A. adlı kadının tıbbi ihmal sonucu zarara uğradığı ve maddi ve manevi varlığın korunması hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

AYM kararına göre, Z.A. 2004’te şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede ameliyat edildi. Ancak şikâyetleri devam edince bu defa aynı hastanede batın içi apse şüphesiyle başka bir doktor tarafından ikinci kez ameliyat edildi. Z.A.’nın teşhis ve tedavide hata yapıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu ve açtığı dava sonuçsuz kaldı. Z.A. bunun üzerine 2 Mart 2015 tarihinde AYM’ye başvurdu. AYM de gerekli inceleme yapılmadan gerçekleştirilen ikinci ameliyatta ihlal gördü ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. AYM’nin benzer davalar yönünden örnek niteliği taşıyan 26 Aralık 2018 tarihli kararında şöyle denildi:

YENİDEN YARGILAMA

“Başvuruda, başvurucunun batın içi apse şüphesiyle uygulanan ikinci ameliyattan önce gastroskopi yapılsaydı pangastritis olduğunun anlaşılabileceği ve ikinci ameliyata gerek olmayacağı hususunun bilirkişi raporunda yanıtlanmadığı iddiası yönünden derece mahkemelerince konuyla ilgili ve yeterli bir gerekçe ortaya konulmadığından maddi ve manevi varlığın korunması hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğundan kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Sivas İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi gerekir. Yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili yargı merciine gönderilmesine karar verilmesi nedeniyle başvurucunun tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir.”

 

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Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019) 2
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