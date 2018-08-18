Teslim olmayacağız

BU ŞARKININ SONU YOK

“AK Parti Türkiye’dir. ‘Bunun için AK Parti’nin tarihi milletimizin tarihi kadar eskidir’ diyoruz. Bunun için partimizi gözümüz gibi koruyor, sahip çıkıyoruz. Bu şarkının sonu yok. Biz ecdadımıza işte bu hissiyatla, tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. Biz gerektiğinde canımızı işte bu şuurla ortaya koymaktan çekinmiyoruz. Biz ülkemizin ve milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangaları parçalayıp atıyoruz. Biz bu sorumlulukla soysuzlara zağarlık yapmak yerine, onlara meydan okuyoruz. Ne demek zağarlık? Av köpeği.

MEYDAN OKUYORUZ

Bugün de birileri bizi güya ekonomiyle, yatırımla, kurla ,dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki, oyunu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki iman varsa imkân da var. Türk’ün cesareti Müslüman’ın aklı, imanının tezahürüdür. Bu milletin karşısında hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle bu ülke ile oynamaya kalkmasın. Çünkü biz ‘Ya olacağız ya öleceğiz’ diyerek hedeflerimize doğru yürüyen bir milletiz. Başaramayacaksınız. Milletimizi yenemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, Türkiye’nin yükselişini durduramayacaksınız. Hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız çünkü biz Türkiye’yiz. Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz insanlığın ortak sesi ve vicdanıyız.

ŞEREFİNİZİ DE KAYBEDERSİNİZ

Biz hiçbir zaman mücadeleden kaçan, davasının ve ülkesinin yıpranması pahasına kendi alanını korumaya çalışan bir parti olmadık, olmayacağız. Hak için, vatan için, millet, insanlık için kavga verilirken pencereden seyretmedik, seyretmeyeceğiz. Zalimler vurdukça sinenlerden olmadık, olmayacağız. Teröristlere boyun eğenlerden, acılardan çıkar sağlamaya çalışan menfaatperestlerden olmadık, olmayacağız.

AK Parti 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılan, Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde “Sabreden kazanır” yazılı resminin bulunduğu tablo hediye ettiler. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra bu öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

ZAHİRDE STRATEJİK ORTAK

Dünyayı sömüren, kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Terör koridoruna rıza göstermedik göstermeyeceğiz. Zahirde bizimle stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımda bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlakla alacağına inandık, inanmaya devam edeceğiz. Kimsenin hakkına göz dikmediğimiz gibi kendi hakkımızın gasp edilmesine de izin vermedik, vermeyeceğiz. Kendi umutlarımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi başkalarının insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Tarihin dolgu malzemesi değil, inşacısı olduğumuzu unutmadık, unutmayacağız.

ÜLKEMİZİ ÇOK SEVDİK

Vatanımıza sadece nüfus cüzdanımızla değil kalbimiz ruhumuz her şeyimizle bağlıyız. Gerektiğinde canımızı dahi feda etmekten çekinmeyiz. Biz ülkemizi çok sevdik, ülkemizi çok sevdiğimiz için de Türkiye’ye birinci sınıf demokrasi, ekonomi, hizmet yakışır dedik. Bunun için çalıştık. Millet siyaseti yaptık. Kavga siyaseti değil hizmet siyaseti yaptık. Kimseyi aynı kalıba sokmaya çalışmadık. Soframızın paylaştıkça bereketlendiği inancı ile hiçbir eli boş çevirmedik.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 6’ncı Olağan Kongresi’nde eski TBMM başkanlarıyla da bir araya geldi. Erdoğan, eski Meclis başkanlarından İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Köksal Toptan’a çay davetinde bulundu. Erdoğan ile eski başkanlar çay eşliğinde bir süre sohbet ettiler.

EKONOMİK DARBE

Sokak darbesi yapmaya kaktılar. Çukur eylemleri ile terör darbesi yapmaya kalktılar. Ülkemiz dışından taciz atışlarıyla sınır darbesi yapmaya kalktılar. Seçim sonuçlarını bahane ederek siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Bugün her türlü tehdidin karşısında dimdik ayakta kalan Türkiye’yi işte bu duruşumuza borçluyuz. Bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip eden Rabbime binlerce kez şükrediyorum.

KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ

Türkiye’nin sınır güvenliğinin sınır ötesinden başladığı inancıyla yürüttüğümüz operasyonları genişleterek devam ettireceğiz. Özellikle Suriye ve Irak’tan ülkemize yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmakta kararlıyız. Daha önce Cerablus’ta, El Bab’da, dün Afrin’de ne yaptıysak, Suruç’tan Cizre’ye kadar sınırlarımız boyunca aynısını yapacağız. Kandil’i ülkemize yönelik terör saldırılarının üssü olmaktan çıkartacak adımları atıyoruz. Sincar, Mahmur, aynı şekilde, kaynağında kurutacağız.

KANAL İSTANBUL İLE MESAJ

Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için kolları sıvadık. 43 kilometre, her iki tarafında iki butik şehir oluşturacağız. Kanal İstanbul ile birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz. İnşallah Türkiye’nin en büyük yatırımı olacak bu stratejik projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz.”

ÇÖKERTEMEYECEKLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler” dedi. Erdoğan, partisinin dünkü kongresine gelişinde salon dışında bekleyen partililere şöyle seslendi:

“Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongre yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış... Yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. Yerel seçimlerden yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? İnşallah şu büyük şehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız? Zira istiyoruz ki bütün büyük şehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün. Bunun için de bu yeni sistemde AK Parti’nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, inşallah ülkemizde 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın.”

Kongreyi izleyen Hürriyet ekibi... Mert Gökhan Koç, Turan Yılmaz, Hande Fırat, Nuray Babacan, Gizem Karakış ve Selahattin Sönmez (Soldan sağa)

KONGREDEN NOTLAR

- AK Parti 6’ncı Olağan Büyük Kongresi için partililer, sıkı kontrol nedeniyle belirli merkezlerde toplanıp kongre salonuna yürüyerek ulaştılar. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekât ekipleri başta olmak üzere çok sayıda polis görev yaptı.

- Alkış ve sloganlar eşliğinde salona giren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte kurulan platform üzerinde salonu dolaşarak partililere kırmızı karanfil attı.

- Kongredeki konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline, yabancı konuk ve gazeteciler için de Kürtçe, Rusça, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Arapça’ya çevrildi.

‘ADAM KAZANDI’

- Divan Başkanlığı’nı eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in yaptığı kongrede Erdoğan’ın yaşam öyküsünün anlatıldığı 16 dakikalık film de izletildi. Salonda olmamasına karşın filmde Atatürk’ün görüntülerine de yer verildi.

- Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti’nin öyküsünü de içeren tanıtım filminde, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yer verilmemesi dikkat çekerken, son seçimlere damgasını vuran, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘Adam kazandı’ sözü de kullanıldı.

- Kongreye CHP, MHP, BBP, SP, DSP, ANAP, DP, HÜDAPAR’dan temsilciler katıldı.