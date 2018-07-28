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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
28.07.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Teslim olan teröristler flaş itiraflar!

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Teslim olan teröristler flaş itiraflar!

Bölücü terör örgütünden kaçarak devlete sığınan 2 teröristin ifadeleri, PKK/KCK'nın iç yüzünü ve başarılı operasyonlar sonrası içine düştüğü panik havasını gözler önüne serdi. Teslim olan terörist, gerçek özgürlüğü teslim olunca hissettiğini söyledi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren A.Ü. (25) ve B.D. (17) geçen hafta Suriye'deki örgüt kampından kaçarak jandarma ekiplerine teslim oldu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında işlemleri süren teröristler, ifadelerinde, terör örgütünün iç yüzünü ve güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu örgüt içerisinde yaşanan paniği anlattı. 

Teslim olan teröristlerden A.Ü, 2014'te üniversite öğrencisiyken kendisine yapılan propagandadan etkilenerek terör örgütüne katıldığını bildirdi. Örgütün anlatıldığı gibi olmadığını görmesi üzerine daha önce kaçmaya çalıştığını ifade eden A.Ü, örgüt tarafından yakalanınca 6 ay hücre cezası aldığını kaydetti. Örgüt içinde teslim olunması durumunda güvenlik güçlerince kendilerine işkence yapılacağı ve kötü muamelede bulunulacağı şeklinde propaganda yapıldığını belirten A.Ü, teslim olduktan sonra aksine güvenlik görevlilerin kendilerine şefkatli ve merhametli davrandıklarını söyledi. 

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından örgütte büyük bir panik havasının hakim olduğuna dikkati çeken A.Ü, örgüt içinde teslim olmaları engellemek için büyük baskılar yapıldığını vurguladı. 

"Özgürlük yalanıyla kandırdılar" 

Yaklaşık 4 yıldır terör örgütü içinde olan B.D. ise ifadesinde, katılmadan önce kendisine anlatılanların aksine PKK'nın "özgürlük"le alakasının bulunmadığını, örgütte baskı, zorlama ve şiddet olduğunu, gerçek özgürlüğü ise teslim olduklarında hissettiğini ifade etti. Örgüt yöneticilerinin, teslim olanlara kötü muamele yapıldığına ilişkin söylemlerde bulunduğunu, buna inanan bazı teröristlerin ise teslim olmaktan çekindiğini dile getiren B.D, şunları kaydetti: 

"Birçok arkadaşımız örgütten ayrılmak istiyor fakat örgütten kaçanları infaz ediyorlar. Kimse sesini çıkaramıyor. Ben bir şekilde örgütten kaçarak güvenlik güçlerimize teslim oldum. Onlar bana çok iyi davrandı. Örgütün bahsettiği gibi olmadığını gördüm. Her şeye yardımcı oldular. En büyük derdimiz ailemizdi, milletimizdi. Orada ailemizi göremiyorduk, burada ailemizi gördük. Bütün imkanlar önümüze sunuldu. Orada özgürlükten bahsediliyordu, burada özgürlüğü buldum. Orada özgürlük için sözde DEAŞ'a karşı savaşıyorduk. Hiçbir manasını, anlamını göremedik. Onun için kaçma fırsatını bulup örgütten kaçtım ve devlete teslim oldum. Teslim olduğum, orada ölmediğim için çok şanslıyım. Türk devletinden Allah razı olsun." 

Terör örgütüne katıldığı için büyük pişmanlık yaşadığına işaret eden B.D, ifadesinde örgüt mensuplarına şu çağrıda bulundu: 

"Ne korksunlar ne tedirginlik ne de tereddüt yaşasınlar. Bir fırsat, bir imkan bulduklarında orada beklemesinler. Küçük bir imkan olursa, o imkanı sonuna kadar kullanıp kendilerini devlete teslim etsinler. Türk devleti merhamet ve şefkatle yaklaşıyor. Yanlış yaptığınız için daha da zarar vermeyip eski halinize gelmeniz için çaba gösteriyor." 

Öte yandan, güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Irak'ın kuzeyinde devam eden yurt dışı operasyonları ile yurt içinde süren operasyonların yarattığı baskı nedeniyle terör örgütünün, kaçmaya çalışan teröristleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığını belirtti. Aynı kaynaklar, son olarak dün Ağrı ve Bingöl'de terör örgütünden kaçan 2 teröristin daha jandarma ekiplerine teslim olduğunu, örgütten kaçışların artarak süreceğinin değerlendirildiğini ifade etti. 

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