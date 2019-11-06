Tersine gidiş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yeni anayasayla kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edeceğiz” dedi.
Partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, özetle şu mesajları verdi: “Barış Pınarı harekâtında, bugün gelinen noktadan endişe duyuyoruz. Bugünkü tabloya baktığımızda görüyoruz ki 480 kilometrelik hedefin sadece 120 kilometresinde varız. İktidar bunu bir başarı gibi sunuyor.
DEVLET AKLI KALMADI
(ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Ermeni soykırımı iddiaları) Bugüne kadar Türk devletinin de eli boş durmaz, tarih cahili bu lobilere karşı hakkını hukukunu savunacak ilişkileri devreye sokardı. O başkentlerde Türkiye’nin dostları vardı. Ne oldu? Kalmadı. Çünkü muhatap olacakları bir devlet aklı kalmadı. Türkiye’de son 17 senede yaşananlar, adeta tarihte bir tersine gidiştir. Türkiye’yi hakkın, hukukun, özgürlük ve adaletin yitirildiği bir yola soktular. Ant içtik, hızla 19’ncu Yüzyıl’a doğru giden Türkiye’nin yönünü, 21. Yüzyıl’a çevireceğiz. Yeni anayasayla kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edeceğiz.
(Haydarpaşa ve Sirkeci gar ihalesi) Hükümet şimdi de belediyenin İstanbul Boğazı’ndaki yetkilerini gasp etmeye hazırlanıyor. Dünyanın incisi Boğaziçi’nin sahibi Türk milletidir. Sayın Erdoğan, milletle inatlaşma. Milletin elinizden alıp Ekrem İmamoğlu’na verdiği yetkiyi gasp etmeye kalkma.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle