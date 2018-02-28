Teröristler böyle vuruldu

Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) belirlediği hedefler, obüsler ve top atışlarıyla vurularak, imha edildi. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar sınır köylerinden de görüldü.

BÖLGEDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, Hassa ilçesindeki sınır köylerinde çok namlulu roketatarlarla belirlenen hedefler de vuruldu. Bölgede hareketlilik sürerken, teröristlerle yaşanan sıcak çatışma sesleri duyuluyor. Sabah Zeytın Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Deyr Savvan, Vergan, Sil Tehte ve İkİ Dam köylerine girildi. Binlerce sivilin yaşadığı köylerde kalan az sayıda insan ise komşularının teröristler tarafından zorla Afrin merkeze gonderildiğini söylüyor. Teröristlerden temizlenen köylerin güvenliğini ise şimdilik ÖSO sağlıyor.