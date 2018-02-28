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    Haberler >Gündem>Afrin'de kritik saatler... Hedef artık o iki nokta

    Afrin'de kritik saatler... Hedef artık o iki nokta

    Afrin'de terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı harekâtı devam ediyor. Şeyh Hadid bölgesindeki terör hedefleri bombalanıyor.

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:
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    Afrinde kritik saatler... Hedef artık o iki noktaNext

    TSK ve ÖSO, Kilis hattında yaklaşık 60, Hatay hattında da yaklaşık 80 kilometrelik sınır hattını terör örgütünden temizleyerek, Türkiye sınırıyla irtibatını ortadan kaldırdı. TSK ve ÖSO hilali kurarken, Afrin kırsalında coğrafi koşullara göre 11-13 kilometre derinliğe girdi. Bugün Afrin'de Cinderes kırsalındaki teröristler vuruluyor. 'Hilal'in tamamlanmasının ardından gözler Raco ve Cinderes'e çevrilmiş durumda.

    Etiketler: Afrin , raco , cinderes , son dakika

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