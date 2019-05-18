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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriTerör örgütü YPG/PKK zulmü sürüyor.... Arazileri kundakladı, silahlara el koydu
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AA
18.05.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Terör örgütü YPG/PKK zulmü sürüyor.... Arazileri kundakladı, silahlara el koydu

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Terör örgütü YPG/PKK zulmü sürüyor.... Arazileri kundakladı, silahlara el koydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde ABD desteğini alabilmek için kılıf olarak kullandığı SDG saflarında savaştırmaya ikna edemediği 500 Arap'ı silahlarına el koyarak saf dışı bıraktı. Öte yandan YPG/PKK, Bab ilçesindeki cephe hatlarında sivillerin tarım arazilerini ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki bölgelerde savaştırmaya ikna edemediği Arapların silahlarına el koydu.

YPG/PKK, SDG saflarındaki diğer Araplara gözdağı vermek için silahlarına el koyduğu 500 Arap'a hakaret ederek örgüt saflarından kovdu.

ARAZİLERİ ATEŞE VERDİ

Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, dün gece Bab'ın batı kırsalındaki Abla ve Hazvan bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin konuşlandığı cephe hatlarına yakın noktalarda tarım arazilerini kundakladı.

ÖSO birliklerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken tarlalarda büyük hasar oluştu.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına saldırılar düzenliyor.

ABD desteğini alabilmek için SDG adını kılıf olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal altında tutuyor.

 

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