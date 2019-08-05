Terör 'gümrüğüne' hapis... Tarife: Yüzde 6
Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK adına ‘gümrükçülük’ yaparak sigara kaçakcılarından ‘haraç’ aldıkları suçlamasıyla yargılanan sanıkları mahkum etti. Sanıklar “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 9’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dosyadaki ifadelere göre C.B, M.B ve A.K adlı sanıklar ‘gümrük’ adı altında sigara kaçakçılarından ‘vergi’ topluyorlardı. Bu vergi de ‘her 100 karton için 6 karton’ olarak belirlenmişti.
Sanıkların ‘vergi’ vermek istemeyen kaçakçıları da ‘O zaman muhatabınız başkaları (PKK) olur, bir daha da bu bölgede bu işi yapamazsınız’ diyerek tehdit ettikleri de dava dosyasında yer aldı.
Sanıklardan birinin adına Cudi dağında öldürülen Avereş kod adlı teröristin üzerinden çıkan dökümanlardan ulaşıldığı da belirtildi. Mahkeme kararında dosyadaki bütün deliller, dijital dökümanlar, fotoğraflar ve tanık ifadeleriyle sanıkların terör örgütüyle organik bir irtibat halinde olduklarını belirterek iki sanığa “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 9’ar yıl, diğer sanığa da aynı suçtan 7.5 yıl ağır hapis cezası verdi.
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