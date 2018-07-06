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    Termometreler 61 dereceyi gösterdi, serinlemek için havuzlarda kuyruk oluştu

    İHA
    06.07.2018 - 14:39 | Son Güncelleme:

    Türkiye genelinde Temmuz ayı ile beraber sıcak hava etkisini gösterirken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde termometreler 61 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalanlar Belediye tarafından açılan yarı olimpik yüzme havuzuna akın etti. Havuz kapısında uzun kuyruklar oluşturan gençler, görevliler tarafından 1’er saat arayla seanslar halinde havuza alınıyor. Sırasını bekleyen genç ve çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu.

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    • Şanlıurfada havuzlarda kuyruk oluştu
    • Şanlıurfada havuzlarda kuyruk oluştu
    • Şanlıurfada havuzlarda kuyruk oluştu
    • Şanlıurfada havuzlarda kuyruk oluştu

    Özelikle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, kentte vatandaşlar mecbur kalmadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmıyor. Sıcak havadan bunalan birçok hayvanın gölgelik ve su birikintilerinde serinlemeye çalıştığı görülürken, çocuklar ve gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzuna akın etti.

    Havuz kapısında uzun kuyruklar oluşturan gençler, görevliler tarafından 1’er saat arayla seanslar halinde havuza alınıyor. Sırasını bekleyen genç ve çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu.

    Cankurtaranlar gözetiminde serin havuzda yüzen gençler Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti

    Sıcakların artmasıyla beraber havuza ilginin arttığını söyleyen Siverek yarı olimpik yüzme havuzu sorumlusu Ferit Ateşbakan, “Havuz sezonunu 3 gün önce açtık, maşallah cıvıl cıvıl burası. Çocuklar eğleniyor. Sabah saat kurs nedeniyle 9’da açıyoruz, 12’ye kadar yüzme bilmeyen gençlere yüzme öğretiyoruz. 12.30’da ise vatandaşları alıyoruz. Şu anda yoğun ilgi var, havuzumuz ücretsiz olduğu için rağbet haliyle buraya artıyor. Vatandaşlarımızı ücretsiz havuzumuza davet ediyoruz” dedi

    14 yaşındaki İshak Talveri, “Siverek çok sıcak olduğundan gelip havuza giriyoruz, serinledikten sonra evimize gidiyoruz” diye konuştu

    UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN, BOL SU İÇİN

    Gölgede 55 dereceyi aşan sıcaklar, güneşte ise 62 dereceyi bulan ilçede Uzmanlar, çöl sıcaklarından yaşlı ve çocukların etkilenmemesi için mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve bol bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.

    Etiketler: sıcaklık , termometre , hava durumu
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