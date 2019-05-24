Teravih namazı saat kaçta? Ramazan'ın 19. günü il il teravih vakitleri
Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden birisi olan Teravih namazına gitmek isteyen vatandaşlar iftar sonrası teravih namazının saat kaçta olduğunu sorguluyor. Teravih namazı saat kaçta başlayacak sorularını yönelten vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki 24 Mayıs yatsı ezanı saatini sorguluyor. Peki, teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de teravih saat kaçta kılınacak?
Ramazan ayının yirminci teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, teravih namazı saati araştırmalarına şimdiden başladı. Oruçlarını açtıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehrin teravih vakitlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı 2019 Ramazan imsakiyesine göre 24 Mayıs il il teravih namazı saatleri...
TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 24 Mayıs 2019'da İstanbul'da saat 22:13'de Ankara'da saat 21:51'de İzmir'de ise saat 22:05'te kılınacak. Diğer illere ait teravih namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki görseli tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.
TERAVİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?
Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177). Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.
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