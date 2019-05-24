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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.05.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Teravih namazı saat kaçta? Ramazan'ın 19. günü il il teravih vakitleri

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Teravih namazı saat kaçta? Ramazan'ın 19. günü il il teravih vakitleri

Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden birisi olan Teravih namazına gitmek isteyen vatandaşlar iftar sonrası teravih namazının saat kaçta olduğunu sorguluyor. Teravih namazı saat kaçta başlayacak sorularını yönelten vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki 24 Mayıs yatsı ezanı saatini sorguluyor. Peki, teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de teravih saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının yirminci teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, teravih namazı saati araştırmalarına şimdiden başladı. Oruçlarını açtıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehrin teravih vakitlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı 2019 Ramazan imsakiyesine göre 24 Mayıs il il teravih namazı saatleri...

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 24 Mayıs 2019'da İstanbul'da saat 22:13'de Ankara'da saat 21:51'de İzmir'de ise saat 22:05'te kılınacak. Diğer illere ait teravih namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki görseli tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.

Teravih namazı saat kaçta Ramazanın 19. günü il il teravih vakitleri

TERAVİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177). Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

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