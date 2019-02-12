'Temizlik'te de tanzim satış

‘FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ’

“Son günlerde malum Türkiye’de bir oyun oynanmaya başlandı. Patlıcan, domates, patates, salatalık fiyatlarını tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi. Bu teröre karşı Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te nasıl inlerine girdiysek bu sebze, meyve, gıda terörünü estirenlere de şimdi belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar semt pazarlarını kurarak Ankara, İstanbul başta olmak üzere ucuz ürün satmaya başladık. Şu anda Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın riyasetinde bu çalışmalar başladı, fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette.

‘RUHLARINDA SIKINTI VAR’

Halk ekmekte İstanbul’da, Ankara’da nasıl ucuz ekmeği biz vatandaşımızın evine verdiysek şimdi de sebzede, meyvede, her türlü üründe bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Böylece benim vatandaşım Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim Ahmetim, Mehmetim bu ucuzluktan en ideal şekilde istifade etmiş olacak. Oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz. İşte Ticaret Bakanlığımız hallere teftiş için elemanlar gönderdi. Onları dövmeye kalktılar. Niye? Ruhlarında sıkıntı var.

‘MEZARA KADAR YÜRÜYECEĞİZ’

Cumhur ittifakımızın özelliği var. Bize 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlara karşı biz bütünleştik. Orada CHP var mıydı, HDP var mıydı, yoktu. (Kılıçdaroğlu) ‘Bana da haber verseydiler gelirim’ diyor. Milyonlar meydanlara dökülmüş sen hâlâ ‘Bana da haber verseydiler’ diyorsun. Özel sipariş mi gerekiyor? Bu vatan meselesi, milliyetperverlik, terörizme karşı bir mücadele. Zaten bizlerle beraber olamazdı. Şimdi biz azami müştereklerimizin olduğu cumhur ittifakı ile bu yolda yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Pazara kadar değil inşallah mezara kadar yürüyeceğiz. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız, 17 yıldır içinde yaşadığımız Ankara, aday diye öne sürülen projeyi, 31 Mart’tan sonra bir kez daha evine geri gönderecektir.”

MEYDANI BIRAKMAYIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sincan Lale Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde ise özetle şunları söyledi: “Ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz yer de önemlidir ama bize göre yeterli değildir. Sıradan bir gelişmekte olan ülke seviyesinden gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaştırdığımız Türkiye’yi hak ettiği yere getirmek için öncelikle istikrar ve güven ortamını muhafaza etmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz biz bu seviyeye yaklaştıkça içeriden birileri dışarıdan başka birileri adeta paçamıza yapışıyor, aşağıya indirmeye çalışıyor. Döviz, faiz, enflasyon kıskacında teslim alınmaya çalışılan Türkiye’nin mücadelesine destek yerine fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız. Fırsatçı kimdir biliyor musunuz? Fırsatçı en yüksek döviz kurundan fiyat belirleyip kur epey gerilediği halde hâlâ aynı etikette ısrar edendir. Fırsatçı elinde malı olduğu halde fiyatlar yükselsin diye bunu piyasaya sürmeyip de stokçuluk yapandır.”

‘ELİNE DİLİNE DURSUN BE ÖYLE BİR SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL’

CHP’lilerin söylediklerine bakacak olursak şayet ülke yönetimini ele geçirirlerse ilk yapacakları iş Türkiye’yi yeniden IMF’ye teslim etmek olacak. İş Bankası’nın yüzde 28.5 gibi CHP ortağıdır; böyle bir şey yok. Ne diyor, ‘Biz oradan para almıyoruz ki’. Dört tane yönetim kurulu üyen var, o üyelerin orada ne yapıyor belli değil. Ama onu da Gazi’ye uygun olarak atacağız adımları ve bu hisseyi Hazine’ye er veya geç devredeceğiz. Konu CHP olunca demokrasilerde asla yeri olmayan parti-banka ilişkisine bile kılıf bulanlar ülkemizin IMF’ye teslimini alkışla karşılayacaklardır.

Böyle bir durumda bırakınız sebze meyve fiyatlarındaki yükselişi Türkiye’nin tüm sanayisini, ticaretini, tarımını, ihracatını çökertecek adımlar ardı ardına gelecektir. Ülke olarak bunların hepsini geçmişte yaşadık. Çıkmış hâlâ yalan yanlış şeyler söylüyor. Arifiye’deki palet fabrikasını satmamızdan, üstelik yabancılara satmamızdan bahsediyor. Eline diline dursun be, öyle bir satış söz konusu değil. Sadece Katar ve Türk ortaklığı 50-50 olmak üzere buranın işletmesini 25 yıllığına biz bu oluşuma devrettik. Bu oluşum buraya 40-50 milyon dolar yatırım yapacak. Devlet bunu yürütemiyorsa ve daha başarılı adımlar atmamız gerekiyorsa biz bu adımları atarız.

‘IMF KAPISINDA CHP SÜRÜNDÜRDÜ’

TÜRKİYE’nin pek çok sorunu, sıkıntısı elbette vardır. Ama bunların en başında gelenlerinden biri CHP sorunudur. Tek parti CHP’sinin bu ülkeye maliyeti öylesine büyüktür ki aradan geçen bunca zamana rağmen hâlâ o dönemin yanlışlarının faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Baktık ki dün (önceki gün) CHP’nin başındaki zat çıkmış yine bir sürü zırvayla milletimizin kafasını karıştırmaya çalışıyor. CHP’nin ittifak yaptığı partileri sayıyor. Ama asıl büyük ittifak içinde olduğu partiyi ve onun arkasındaki örgütü, terör örgütünü, bölücü terör örgütünü gizliyor. Halbuki asıl büyük ittifakı bölücü örgütün güdümündeki partiyle yaptılar. Nereden mi biliyoruz? Kandil’deki terör baronlarının yaptıkları açıklamalardan biliyoruz. Bu zat çözüm üretmekten bahsediyor. Halbuki hem Türkiye’nin hem de yapılan tartışmalardan anlıyoruz ki partisinin çözmesi gereken en büyük sorun kendisi olmuş haberi yok. Türkiye’nin tefecilere teslim edildiğinden söz ediyor. Ya dünyadaki en büyük tefeci IMF’dir. Peki bu ülkede IMF ile ilk anlaşmayı kim yapmıştır? CHP yapmıştır. Bu ülkede en büyük çaplı anlaşmayı kim yapmıştır? Yine aynı kafadaki ekip yapmıştır. Bu ülkeyi senelerce IMF kapılarında kim süründürmüştür? CHP süründürmüştür. Türkiye’yi IMF cenderesinden biz kurtardık.

SİGARALARI TOPLADI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da toplu açılış törenlerine katılırken Keçiören’de hastane ortaklarının cebindeki sigara paketlerini aldı. Erdoğan, “Sigara içenler varsa hayatınıza kastetmeyin, intihara teşebbüs etmeyin. Sigara bir intihar vesilesidir. Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi haramdır, israftır. Dört ortağın ikisi sigaracı, ikisi içmiyor. Şimdi söz verdiler onlar da bırakıyorlar” dedi.