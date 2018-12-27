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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.12.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

TIR yan yattı! Trafik kilitlendi

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Konya’dan et yükleyerek İstanbul’a gelen tır sürücüsü, Bayrampaşa’da kaza yaptı. Yan yatan tırda sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. 

Kaza, Bayrampaşa ilçesi hal yolu istikametinde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan et yükleyerek İstanbul’a gelen tır Bayrampaşa’da kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü Özgür Uğurlu, yoldaki araçlara çarpmamak için bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan tırda sürücü Özgür Uğurlu ve yanındaki İbrahim Polat sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi itfaiye ekiplerinin itinalı çalışmasıyla tırdan çıkartıldı. 2 yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özgür Uğurlu ve İbrahim Polat’ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Olay yerine gelen aynı şirketin çalışanlarından bir vatandaş, “Araçta 2 kişiler. Hastaneye gittiler. Durumları iyi, sıkıntı yok. Tır et yüklü, Konya’dan geliyorlardı Bayrampaşa’ya” dedi. 

Kazayı karşı şeritten görerek gelen başka bir vatandaş ise “Gelirken savruldu. Bir baktım yıkıldı. Bir ses geldi biz de hemen çektik sağ tarafa. Hemen koştuk buraya geldik. Allah’tan şoföre bir şey olmadı. Şoförün şu an durumu iyi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyeden arkadaşlar geldi. 2 kişi vardı içinde. İtfaiyeci arkadaşlar geldi sağ olsun müdahale etti. Biz üzüldük. Biz de şoförüz. Biz istiyoruz ki şoför arkadaşlarımıza bir şey olmasın” diye konuştu. 
Öte yandan, kaza sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı. Yan yatan tırın çekici ekiplerince kaldırılması bekleniyor. 

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