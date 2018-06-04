'Telefonum dinleniyor'

MUHARREM BEY ENERJİK, DİNAMİK

“MUHARREM Bey büyük başarıyla götürüyor kampanyasını. Genç, enerjik, dinamik, kendisinden emin. Bu ülkenin en iyi cumhurbaşkanlarından birisi olacak. Bozan ve işlemeyen bütün çarkları hem tamir edecek hem de çalıştıracak. Türkiye’ye yeniden saygınlık kazandıracak.

(Erdoğan’ın mitingleri) Baskıcı, hegemonyacı, suçlayıcı bir dil kullanıyor. Bu toplumu ayrıştırıyor ve geriyor. Kendi tabanını konsolide etmeye çalışıyor bu dille. Ve en büyük zararı hem Türkiye’ye hem kendi partisine ve kendi tabanına veriyor. Fakat hiç kimse cesaret edip Erdoğan’a izlediği tutumun yanlış olduğunu söyleyemiyor. Cumhurbaşkanı adayları demokrasi için, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için, güçler ayrılığı için, insan hakları için vatandaştan oy istediklerini söylediler. ‘Bütün gücü elimde toplayacağım ve Türkiye’yi sopa ile yöneteceğim’ diyen bir kişi var ve bir de onun karşısında olanlar var.

Dolayısıyla o siyasal partilerin liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının da ikinci tura kim kalırsa ona her türlü desteği vermeleri gerekir. Aksi halde söylemler samimi olmaz.

TEMEL BEY’İ DE DİNLEMİŞLER

Bugün telefonda konuşurken bile insanlar bir endişeye kapılıyorsa bu ülkede demokrasi yok demektir. Genel başkan olduğumdan beri benim ve parti yöneticilerimin telefonları dinleniyor zaten. Bu dinlemeler bir kişiye bilgi olarak akıyor. Hatta Erdoğan bir ara, benim için ‘Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile biz takip ediyoruz’ demişti. Türkiye bir istihbarat devleti oldu. İstihbarat örgütlerinin Erdoğan’a çalıştığı bir devlet oldu. Biz düşman değiliz ki bizi dinliyorsun sen. Bu özel bir hastalık aslında. Devleti yönetememe hastalığı ve kendi geleceğinden endişe duyma hastalığı. Temel Bey (Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu) açıkladı. Filistin dolayısıyla miting yapacaklardı. Telefonları dinlemişler, yurtdışına hemen haber veriyorlar; ‘Efendim miting yapacak muhalefet’ diye. Oradan (Londra) açıklama yaptı ‘Şu tarihte miting yapıyoruz’ diye. Düşünebiliyor musunuz?

KAMYONLARI KALDIRMALIYDI

Bu ülkede sözde Başbakan var. (Gaziantep’te) Olaya derhal müdahale edip kamyonları kaldırması ve Sayın Meral Akşener’den özür dilemesi gerekirdi ama iradesi olmadığı için olaya müdahale edemedi. Bir cumhurbaşkanı adayı hapiste, bir cumhurbaşkanı adayının önüne her türlü engeli çıkartıyorsunuz, öbür adaya televizyon ekranlarını kapatıyorsunuz. Sonra da deniliyor ki ‘Ülkemizde demokrasi var’.”

AK PARTİ SU ALIYOR

Özellikle sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, odalar, borsalar ve sendikalarla oturup konuşurken basına kapalı bölümde iktidara yönelik eleştirileri daha net ortaya koyup, bizden çözüm istiyorlar. Fikir bekliyorlar. Daha önce biz anlatırdık, dinler giderlerdi. Şimdi öyle değil. Daha aktif olmamızı, daha çok şey yapmamızı istiyorlar. Biz de anlıyoruz ki AK Parti su alıyor.