Tel Rıfat ve Minnag TSK kontrolünde

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerince yürütülen Zeytin Dalı harekâtıyla teröristlerden temizlenen Afrin’den sonra gözler Halep’e bağlı Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı’na çevrilmişti.



KÜÇÜK ÇAPLI ÇATIŞMALAR

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Tel Rıfat yakınlarında bulunan Minnag Havaalanı herhangi bir çatışma yaşanmadan TSK’ya devredildi. Afrin’in yaklaşık 20 kilometre güneydoğusunda bulunan Tel Rıfat’ta ise küçük çaplı bazı çatışmalar yaşandığı öne sürüldü.



Ankara, Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı’nın TSK ve ÖSO’nun denetimine geçtiğine dair dün akşam saatlerine kadar resmi bir açıklama yapmadı ancak güvenlik yetkilileri yerel kaynaklardan gelen bu iddiayı yalanlamadı. Bir güvenlik yetkilisi, “Bize bölgeden gelen bilgilere göre Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı boşaltılmış. Bunun teyidi ve söz konusu yerlerin TSK ve ÖSO denetimine geçtiği bilgisi için biraz daha zamana ihtiyaç var” dedi.



Suriye iç savaşındaki gelişmeleri gösteren internet sitelerinde de Minnag Havaalanı’nın Ruslar tarafından TSK’ya devredildiği, ÖSO’nun da Tel Rıfat’a girdiği bilgisi yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da dün öğle saatlerinde Afrin bölgesinden hareketlenen TSK unsurları ve ÖSO güçlerinin saat 15.00 itibariyle Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı’nda kontrolü sağladığı bilgisini paylaştı. Ağar, PYD/YPG’nin Şeyh İsa, Şeyh Hilal ve Kefreya’dan da kaçtığına dair bölgeden bilgi geldiğini söyledi.





‘RUSLAR İKNA ETTİ’ İDDİASI

Bölgede 80-100 kadar Rus askeri polis gücünün bulunduğu, bu askerlerin girişimleri sonucu PYD/YPG’li teröristlerin bölgeyi terk etmeyi kabul ettiği de iddialar arasında yer aldı. Rus askeri polis gücünün de güvenli şekilde bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.



Tel Rıfat’ın Suriye’deki geçiş noktaları açısından önemli bir boğaz olduğu ifade ediliyor. Tel Rıfat’ın alınmasından sonra TSK birliklerinin Menbiç’e daha kolay ilerleyebileceği de iddialar arasında. Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması, önemli ölçüde doğu-batı güzergâhının, El Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulmasına olanak sağlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Afrin’de tam kontrol sağlanmasından sonra hedefte Tel Rıfat ve Menbiç’in olacağı mesajlarını vermişti.