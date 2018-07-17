Teklifteki maddeler Anayasa’ya aykırı
OHAL sonrası valilere geniş yetki veren kanun teklifine hukukçular itiraz etti ve Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.
Görüşler özetle şöyle:
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Bu yasa teklifi, valilerin istediği kişinin, istediği yere gelmesini yasaklayabilmesine imkân veriyor. Bu yetki Anayasa’daki ‘seyahat hürriyeti’ temel hakkının kısıtlanması yetkisidir. Anayasa kişiye özel kısıtlama tedbiri uygulanmasına izin vermiyor. Böyle bir yetki mevcut düzenlemelerde OHAL’de bile yok. Anayasa’ya aykırıdır.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilebileceğini düşünüyorum. Temel hak ve özgürlükler bağlamında getirilen kısıtlamalar, gözaltı süresinin 12 güne uzatılması, valilere illere giriş-çıkışı 15 gün süresince kısıtlama yetkisi, idari birimlere verilen keyfi düzenlemelerdir.
Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran : OHAL kalkmış gibi görünüyor ancak yerleşik yaşama OHAL yasayla oturtturuluyor. Bu kandırmaca. Birilerini aldatabilirler ama hukukçulara anlatamazlar. Valilere verilen yetkiler OHAL’den fazla.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Devrim Güngör: İdareye adli yetkiler verilmesi hukuk güvenliği açısından sorun yaratır. Hukuken kesin ve belirli bir anlamı olmayan ölçütlere göre ihraçların devam ettirilmesinin hukuk devleti açısından kaygı verici sonuçlara yol açacağı muhakkaktır.
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