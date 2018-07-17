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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Oya ARMUTÇU
17.07.2018 - 23:10, Son Güncelleme:

Teklifteki maddeler Anayasa’ya aykırı

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Teklifteki maddeler Anayasa’ya aykırı

OHAL sonrası valilere geniş yetki veren kanun teklifine hukukçular itiraz etti ve Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Görüşler özetle şöyle:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Bu yasa teklifi, valilerin istediği kişinin, istediği yere gelmesini yasaklayabilmesine imkân veriyor. Bu yetki Anayasa’daki ‘seyahat hürriyeti’ temel hakkının kısıtlanması yetkisidir. Anayasa kişiye özel kısıtlama tedbiri uygulanmasına izin vermiyor. Böyle bir yetki mevcut düzenlemelerde OHAL’de bile yok. Anayasa’ya aykırıdır.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilebileceğini düşünüyorum. Temel hak ve özgürlükler bağlamında getirilen kısıtlamalar, gözaltı süresinin 12 güne uzatılması, valilere illere giriş-çıkışı 15 gün süresince kısıtlama yetkisi, idari birimlere verilen keyfi düzenlemelerdir.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran : OHAL kalkmış gibi görünüyor ancak yerleşik yaşama OHAL yasayla oturtturuluyor. Bu kandırmaca. Birilerini aldatabilirler ama hukukçulara anlatamazlar. Valilere verilen yetkiler OHAL’den fazla.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Devrim Güngör: İdareye adli yetkiler verilmesi hukuk güvenliği açısından sorun yaratır. Hukuken kesin ve belirli bir anlamı olmayan ölçütlere göre ihraçların devam ettirilmesinin hukuk devleti açısından kaygı verici sonuçlara yol açacağı muhakkaktır. 

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