Tek kazanan milli irade
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu’nun 27 bin 171 oy farkla seçimleri kazandığını belirtti.
Öztrak, şöyle konuştu:
“Türkiye bir an önce normalleşmelidir. Vatandaşın mutfağındaki yangın ve işsizlik başta olmak üzere artık herkes önündeki sorunlara odaklanmalıdır. Dün gecenin (seçim gecesi) tek kazananı var o da milli iradedir. Bir de kaybedeni vardır, o da devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’dır. Elbette itirazlar olacaktır. MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, milletvekillerimiz İstanbul’daki seçim kurullarında nöbette olacaklardır. İtirazlar kesinleşene kadar görevleri başında kalmaya devam edeceklerdir. Sandıkta aldığımızı, masa başında vermeyiz.”
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