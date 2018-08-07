TDK'dan yeni uygulama
Türk Dil Kurumunun (TDK) yayınları artık kendi e-mağazası üzerinden temin edilebilecek.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlardan biri olan Türk Dil Kurumunun (TDK) yayınları artık kendi e-mağazası üzerinden temin edilebilecek. Yurt içine olduğu gibi yurt dışına da satış yapılabilen e-mağazadan yapılan alışverişlerde yüzde 40 indirim imkanı sağlanıyor. TDK e-mağazası https://emagaza-tdk.ayk.gov.tr/ adresinden ziyaret edebiliyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kültür kurumlarından biri olan ve kurulduğu 1932 yılından bu yana bin 200'ün üzerinde eser yayımlayan TDK, Türkiye’nin en eski yayın kuruluşları arasında yer alıyor. “Yazım Kılavuzu” ve “Türkçe Sözlük” gibi temel başvuru kaynaklarının yanında Türk dili ve edebiyatının farklı alanlarında da yayınlar yapan TDK’nin Türkiye dışındaki Türk halklarıyla ilgili de çok sayıda yayını bulunuyor. Kurum yıllardır “Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten”, “Türk Dünyası” ve “Türk Dili” olmak üzere üç de süreli yayın çıkarıyor. Kurumun pek çok yayını üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı bölümleri başta olmak üzere çağdaş Türk lehçeleri, halk bilimi ve dil bilimi gibi bölümlerinde ders kitabı olarak okutuluyor.
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