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    TCK'da dev değişiklik! Kimyasal hadım geliyor

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan cinsel istismar ile ilgili düzenleme hakkında bilgi verdi. Düzenlemeyle kimyasal hadımın TCK'ya gireceğini belirten Akdağ "Çocuğa tecavüz edip sonrasında çocuğu öldürene ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geliyor." dedi.

    Cinsel istismar ile ilgili düzenlemeyi içeren tasarı Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı. Tasarıyla ilgili bilgi veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yeni düzenlemyle TCK'daki en ağır cezanın bu suçu işleyenlere verileceğini söyledi. 

    50 YIL HAPİS

    Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok." diye konuştu.

    KİMYASAL HADIM DA VAR

    Akdağ, takdir indirimine dokunmama kararı aldıklarını söylerken "Düzenlemede kimyasal kastrasyon da buluyor" dedi.

    KİMYASAL KASTRASYON NE DEMEK?

    Her iki yumurtalık veya testislerin çıkarılarak testosteron ve östrogen adlı hormonların salgısını durdurma işlemine hadımlaştırma veya kastrasyon adı verilir. Eskiden beri bilinen ve uygulanan bir operasyondur. Kölelik devirlerinde, köle kullanan ülkeler, melez çocukların meydana gelip kendi ırklarını bozmasını önlemek amacıyla kastrasyona başvururlar ve bu kişileri kısırlaştırırlardı. Tarihin çeşitli zamlarında, bilhassa Ortadoğu ülkelerinde kastrasyon uygulanırdı. Yine, kiliselerde koroda şarkı söyleyen erkek çocukların seslerinin bozulmaması için kastrasyon yapılmakta ve seslerinde bir değişikliğin meydana gelmediği görülmekteydi. Kastrasyon, genellikle her yaşta yapılabilir. Ancak puberteden evvel yapıldığında daha etkili olduğu bilinmektedir.

    Etiketler: gündem
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