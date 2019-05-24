TBMM gündemine geldi: 'Öl nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla kandırıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM gündemine geldi: 'Öl nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla kandırıyor
GeriGündem TBMM gündemine geldi: 'Öl nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla kandırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Besti KARALAR/ANKARA (DHA)
24.05.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

TBMM gündemine geldi: 'Öl nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla kandırıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM gündemine geldi: 'Öl nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla kandırıyor

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı Esra Alataş, dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununu anlattı. Alataş, "Talimatlar kişinin psikolojisini bozma üzerine kurulu talimatlar. 50'nci güne geldiğinde 'öl nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla ölüm telkininde bulunuyor" dedi.

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan komisyon internet bağımlılığı ve bunun özellikle çocuk ile gençler üzerinde yarattığı etkiyi uzmanlarından dinledi.

MAVİ BALİNA'YI ANLATTI

Bu amaçla komisyona bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı Esra Alataş, dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununun risklerini anlattı.

Alataş, söz konusu oyunun kişilerin psikolojilerini bozmak üzerine kurgulandığını söyledi. Oyunun siber saldırıya dönüştüğünü kaydeden Alataş, "Nasıl oynanıyor? İnternet üzerinden kişiye bir link atılıyor. Bu WhatsApp'ına olabilir ya da başka herhangi bir sosyal medya alanında olabilir. 50 gün boyunca bu link üzerinden de talimatlar veriliyor. Talimatlar kişinin psikolojisini bozma üzerine kurulu talimatlar. Gecenin bir saatinde kaldırıp, 'şu saatte şu korku filmini izle' gibi dehşet içeren ya da 'kendine zarar ver, koluna çizik at, fotoğrafını bize gönder' gibi, 50 gün süren son derece oldukça riskli talimatlar veriyor. 50'nci güne geldiğinde 'öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla ya da bu arada aldıkları kişisel bilgilerle şantaj yaparak ölüm telkininde bulunuyorlar" dedi.

FARKINDALIK YARATMA ÖNERİLERİ

​Alataş, 'Mavi Balina' oyununun ilk olarak Rusya'da çıktığını ve bugüne kadar bu ülkede 130 çocuğun öldüğünü belirtti.

Alataş, siber saldırılara karşı duyarlı olunması çağrısında bulunarak bu tür oyunlarla ilgili farkındalık yaratma önerilerini de şöyle sıraladı;
"Bilişim teknolojileri ve internetin, sosyal medyanın bilinçli kullanım konusunda ülke genelinde farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi. Bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Çocukların ve özellikle gençlerin bilişim teknolojilerinin faydalı kullanımına teşvik edilmesi."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Eski Savcı Osman Şanal'a FETÖ'den 11 yıl hapis
TBMM gündemine geldi: 'Öl nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla kandırıyor
Tek tek gösterdi! Sayı 20’ye ulaştı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar