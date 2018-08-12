TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğiyle şehit olan annenin ailesine ziyaret 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğiyle şehit olan annenin ailesine ziyaret
GeriGündem TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğiyle şehit olan annenin ailesine ziyaret 
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
12.08.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğiyle şehit olan annenin ailesine ziyaret 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğiyle şehit olan annenin ailesine ziyaret 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak üzere Sivas'a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, daha sonra helikopterle Sivas'ın Şarkışla ilçesine geçti. TBMM Başkanı Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 31 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki ailesine taziye ziyaretine bulundu. Şehidin eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve şehidin annesi Suudiye Demir'e başsağlığı dileklerini ileten Yıldırım, aileyle bir süre sohbet etti.

Yıldırım'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti. Yıldırım ziyaretin ardından bakanlarla birlikte daha sonra helikopterle Gürün ilçesine hareket etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğiyle şehit olan annenin ailesine ziyaret 

Pendik'te korkunç olay: Ayaklarını bağlayıp aşağı attılar!

Gelini baba evinden vinçle aldılar!

Fuhuş operasyonunda ele geçirilen bilgiler operasyonu genişletti