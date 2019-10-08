TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Başkanı Trump’ın açıklamasına cevap

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM Başkanı Şentop'tan ABD Başkanı Trump’ın açıklamasına cevap
GeriGündem TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Başkanı Trump’ın açıklamasına cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
08.10.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Başkanı Trump’ın açıklamasına cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Başkanı Trump’ın açıklamasına cevap

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine ilişkin “Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye’yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere hakkında konuşan Şentop, “Hayırlı olsun. Malum daha önce de tezkere vardı. Süresi dolmak üzereydi. Bu bakımdan uzatma kararı alındı. Bunu önemli kılan gündemle kesişmesi oldu. Aslında daha önce de sınır ötesi operasyonlarımız oldu. Bunun Parlamentoda uzatılması ve aslında Parlamentonun büyük bir çoğunluğu ile uzatılması Türkiye’nin temel meselelerde ittifak edebileceğinin göstermesi bakımından önemli” ifadelerini kullandı.

Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Sözlerin tamamına baktığınızda ne söylemek istediğini anlayamıyorsunuz. Çünkü, her tvitte farklı yorum, değerlendirme var. Bir tanesinde Türkiye’yi bir nevi tehdit eden bir ifade, yaklaşım vardı. Ben bunun iç politika ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağını onlarda gördüler. En azından Suriye’deki, Fırat’ın doğusuyla ilgili gelişmelerle şöyle geriye dönüp bakarsak, Türkiye’nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ve nasıl bir neticeye geldiğimizi görmüş oluruz. Bu nedenle bu tür sözlerin Amerikan iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye’yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Üsküdar’da lüks sitede silah sesleri! Yaralı bulunan ünlü doktorun oğlu çıktı
Vapurda iğrenç olay! O da şikayetçi oldu
Kuma yüzünden eşini ve kızını öldürmüştü! Kan donduran sözler…
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit etmişti! Böyle yakalanmış