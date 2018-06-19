Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TBMM Başkanı Kahraman'dan Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu

    TBMM Başkanı Kahraman'dan Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu

    ANKARA (AA)
    19.06.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26. yasama yılının sona ermesi nedeniyle görev süresi biten tüm milletvekillerine gönderdiği mektuba karşı yazdığı cevapta, "kendisine hakaret ettiği" gerekçesiyle Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında kamu görevlisine hakaretten suç duyurusunda bulundu.

    Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Nazlıaka'nın TBMM Başkanı Kahraman'a hakaret ve sövme şeklinde beyanlarda bulunduğu ve Kahraman'ı başka ülkelerin çıkarlarına hizmet eden birisi olarak yansıtmaya çalıştığı belirtildi. Nazlıaka'nın beyanlarının topluma örnek olması gerekirken, incelendiğinde "ağır hakaretler" içerdiğinin görüldüğü bildirilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

    "Kişilik haklarınının korunmasına ilişkin ilkeler gözetilmeden, eleştiri görüntüsü verilerek, kendi siyasi kimliğini ve müvekkilimizin konumunu dayanak yapmak suretiyle, nasıl olsa bu bu sözlerin bir siyasinin diğer bir siyasiye söylediği sözler olarak kabul edileceğinden hareketle, hakarete varan değerlendirmede bulunulması ne eleştiri olarak ne de düşünce açıklaması olarak nitelenemez. Zaten şüpheli de bunun bilincindedir. Amacı, müvekkilime hakaret etmenin yanında içinde bulunduğu siyasi ortamdaki konumunu koruma çabasıdır." Dilekçede, Nazlıaka hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan kamu davası açılması istendi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (19.06.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Aylin Nazlıaka , ismail kahraman , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri