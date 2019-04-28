‘Taş, sopa, demir çubuk görüntülerini verdik’

Özkoç, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

“İçişleri Bakanı kendisi de itiraf ediyor, diyor ki; ‘Dışarıdan gelen insanların isimlerini verdiler, onlarla ilgili de soruşturma yapıyoruz.’ ‘Dışarıdan kimse gelmedi, provokasyon yok’ diyorlardı, şimdi bu hatalarını düzeltmeye çalışıyorlar. ‘Sopalar, taşlar yok’ diyorlardı, bunların görüntülerini kendilerine ilettik. Bu sopalı, taşlı, demir çubuklu kişiler hakkında da soruşturma açılmasını istedik, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Olay yeri tutanaklarında da görüldüğü gibi taşların bir yerlerde öbek öbek tutulduğu görülmüştür, bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almayanlar için de bütün görüntü ve belgeleriyle birlikte suç duyurusunda bulunacağız.

TELEFON KAYITLARI VAR

Genel Başkan’ın cenaze törenine katılımının haber verilmediğini söylemişlerdi. Ankara Koruma Şube Müdürlüğü’ne bizzat haber verdiğimizi, hangi telefonla aranıp bilgi verildiğine ilişkin kayıtların görüntülerini savcılığa teslim ettik, soruşturma açıldı, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Orada yüzlerce polisin ve jandarmanın görev aldığını söylediler. O yüzlerce polis ve jandarmanın görevini yapmadığını video görüntüleri ve resimlerle tespit ettik. Önümüzdeki hafta da görevini yapmayan jandarma komutanları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu ülkede hiç kimse şiddeti, provokasyonu görmezden gelemez. Adaletin yerine getirilmesi için çok ciddi mücadele edeceğiz. Bunun için de nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa oraya kadar gideceğiz. Bu süreçte yaptığımız hiçbir şeyi belgeye kanıta dayandırmadan yapmıyoruz. Bu konuda algı yaratanlardan da hesap soracağız.”

‘ŞEHİT CENAZELERİ 82 MİLYONUN ŞEHİT CENAZESİDİR’

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Siyasi istismar için oraya gidiyorsun şehit için değil” sözlerine CHP’den sert tepki geldi. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Şehit cenazelerini istismar konusu yapmamak lazım. Şehidimizin cenazesini de itibarsızlaştıran bir yaklaşım. Şehit cenazeleri 82 milyonun şehit cenazesidir ve devlet töreniyle kaldırılır” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise dünkü basın toplantısında, “Seçimin ardından Türkiye daha gergin günlerden geçiyor. Ülkeyi yönetenler bu gerginliği azaltmak yerine arttırmak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Dün toplumu geren, milletin arasına kin ve nefret tohumlarını ekenle bugün linç girişimini meşru göstermeye çalışanlar aynı. Unutmasınlar ki kızgın demir en çok onu tutan eli yakar.”