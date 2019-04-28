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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Taş, sopa, demir çubuk görüntülerini verdik’

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
‘Taş, sopa, demir çubuk görüntülerini verdik’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Çubuk’ta şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili yeni bulgular elde edildiğini belirterek, “Sopalı, taşlı, demir çubuklu kişiler hakkında da soruşturma açılmasını istedik, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Genel Başkan’a kalkan eli öpenlerin cenazedeki provokasyonda görev alıp almadıklarını tespit ediyoruz. Bunlardan birini orada tespit ettik. Görüntümüz, kanıtımız, belgemiz var suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Özkoç, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

“İçişleri Bakanı kendisi de itiraf ediyor, diyor ki; ‘Dışarıdan gelen insanların isimlerini verdiler, onlarla ilgili de soruşturma yapıyoruz.’ ‘Dışarıdan kimse gelmedi, provokasyon yok’ diyorlardı, şimdi bu hatalarını düzeltmeye çalışıyorlar. ‘Sopalar, taşlar yok’ diyorlardı, bunların görüntülerini kendilerine ilettik. Bu sopalı, taşlı, demir çubuklu kişiler hakkında da soruşturma açılmasını istedik, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Olay yeri tutanaklarında da görüldüğü gibi taşların bir yerlerde öbek öbek tutulduğu görülmüştür, bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almayanlar için de bütün görüntü ve belgeleriyle birlikte suç duyurusunda bulunacağız.

TELEFON KAYITLARI VAR

Genel Başkan’ın cenaze törenine katılımının haber verilmediğini söylemişlerdi. Ankara Koruma Şube Müdürlüğü’ne bizzat haber verdiğimizi, hangi telefonla aranıp bilgi verildiğine ilişkin kayıtların görüntülerini savcılığa teslim ettik, soruşturma açıldı, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Orada yüzlerce polisin ve jandarmanın görev aldığını söylediler. O yüzlerce polis ve jandarmanın görevini yapmadığını video görüntüleri ve resimlerle tespit ettik. Önümüzdeki hafta da görevini yapmayan jandarma komutanları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu ülkede hiç kimse şiddeti, provokasyonu görmezden gelemez. Adaletin yerine getirilmesi için çok ciddi mücadele edeceğiz. Bunun için de nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa oraya kadar gideceğiz. Bu süreçte yaptığımız hiçbir şeyi belgeye kanıta dayandırmadan yapmıyoruz. Bu konuda algı yaratanlardan da hesap soracağız.”

‘ŞEHİT CENAZELERİ 82 MİLYONUN ŞEHİT CENAZESİDİR’

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Siyasi istismar için oraya gidiyorsun şehit için değil” sözlerine CHP’den sert tepki geldi. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Şehit cenazelerini istismar konusu yapmamak lazım. Şehidimizin cenazesini de itibarsızlaştıran bir yaklaşım. Şehit cenazeleri 82 milyonun şehit cenazesidir ve devlet töreniyle kaldırılır” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise dünkü basın toplantısında, “Seçimin ardından Türkiye daha gergin günlerden geçiyor. Ülkeyi yönetenler bu gerginliği azaltmak yerine arttırmak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Dün toplumu geren, milletin arasına kin ve nefret tohumlarını ekenle bugün linç girişimini meşru göstermeye çalışanlar aynı. Unutmasınlar ki kızgın demir en çok onu tutan eli yakar.”

 

 

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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