Tartıştığı eşini öldürdü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde maliye memuru Mehmet Y., tartıştığı eşi Özge Y.'yi ruhsatlı tabancasıyla vurarak öldürdü. Mehmet Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Ceylanpınar'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Maliye memuru olarak görev yapan Mehmet Y. ile eşi Özge Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Mehmet Y., ruhsatlı tabancasıyla Özge Y.'ye ateş etti.
3 çocuk annesi Özge Y., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanlar ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Özge Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özge Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Mehmet Y., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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