Tartışıldı... 5 ayda 4 binden 10 bine çıktı

Taksi - UBER gerginliği sürerken önceki gün taksicilerin lehine bir gelişme yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi ve UBER’e karşı bir adım atıldı. Buna göre; korsan taşımacılık yapan araç sahibinin yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. 1 yılda 2 defa aynı ihlali yaptığı tespit edilirse, 2 yıl süreyle yetki belgesi iptal edilecek.

UBER’ciler, D2 belge sahibi turizm firmalarıyla anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtları faaliyetlerinde kullanıyor ve ‘teknoloji kullanımı’ adı altında firmalara komisyon veriyor. Önceki gün yapılan düzenleme, UBER’e bu D2 yetki belgesini kullandıran firma sahiplerini de kapsıyor.

UBER'İ BİTİRMEYE YETER Mİ?

Düzenleme, taksici esnafını sevindirdi. Peki UBER’i bitirmeye yeter mi? Habertürk Gazetesi'nden Esra Boğazlıyan'a konuşan Eski İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, “UBER aracı sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda 10 bine ulaştı. Ceza düzenlemesi güzel bir adım ama sıkı denetim yapılmazsa anlamı yok. Ayrıca ‘efendi taksicilik’ gelmezse UBER gider, ZUBER gelir” diyor.

BUGÜN UBER'E KARŞI BİR KARAR DAHA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bugün Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nden de (UKOME) UBER’e karşı bir karar daha çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), UBER’in kullandığı Turizm Servis Taşımacılığı Güzergâh İzin Belgesi’nin de iptali ya da revize edilmesi yönünde karar alması öngörülüyor. UBER’e asıl darbe, UKOME’nin vereceği aleyhte karar olacak.

''UBER, YENİ ARAÇLARA RANDEVU VERECEK ZAMAN BULAMIYOR''

UBER sürücülerinin üye olduğu Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği’nin başkanı Ersin Kula ise “Geçen aralıkta sarı taksi UBER’ler hariç XL UBER’lerin sayısı 2 bindi. Toplam 4 bin UBER aracı vardı. Şu anda İstanbul’daki UBER aracı sayısı 10 bin 100 civarında. Şoför sayısı da 15 bin. UBER, yeni araçlara randevu verecek zaman bulamıyor. Günde ortalama 150-200 araç UBER’e giriyor. UKOME’den Turizm Servis Taşımacılığı Güzergâh İzin Belgesi’nin iptal ve revize idilmesi yönünde bir karar çıkabilir. Ama UBER bitmez. D2 belgesiyle ilgili cezalar zaten UBER’i etkilemez. Bizim için aslolan UKOME kararı. Yine mahkemeye vereceğiz. D2 için de Danıştay’a gidiyoruz. Hukukta kazanıyoruz, lobide kaybediyoruz. UBER sonuna kadar direnecek, Türkiye’den çıkmayacak” diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın UBER’e erişimin engellenmesi için açtığı dava da 4 Haziran’da yeniden görülecek.