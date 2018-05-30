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    UBER sürücüsüne de yolcuya da ceza yağdı! Sadece 5 ayda...

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    30.05.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

    UBER tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri,  6 bin 295 UBER sürücüsüne 5 ayda 18 milyon 922 bin TL ceza kesti. UBER araçlarıyla yolculuk yapan kişilere ise 2 milyon 165 bin TL ceza uygulandı. Bu yılın 5 ayında UBER sürücülerine verilen cezalar, 2017 yılında verilen cezaları da geçti.

    İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yılbaşından buyana UBER’e yönelik kentin değişik noktalarında uygulama gerçekleştirdi.

    UBER sürücüsüne de yolcuya da ceza yağdı Sadece 5 ayda... Bu uygulamalarda 6 bin 295 UBER sürücüsüne 3 bin 6’şar TL ceza kesilirken, yolculuk yapanlara da 344’er TL ceza uygulandı.  Toplamda UBER sürücülerine 18 milyon 922 bin TL ceza kesilirken, yolculara da 2 milyon 165 TL ceza uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında 593 ve 2017 yılında da 4 Bin 547 UBER sürücüsüne ceza kesmişti.

    Yapılan denetimlerde, izin belgesi almadan ticari faaliyet yürüten ya da aldığı belgenin dışında faaliyet yürüten sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2/3 maddesi uyarınca ilk seferde 3 bin 6 TL, tekrarı halinde de 5 bin 10 TL ceza uygulandığı bildirildi. Ek 2/4 maddesi uyarınca da bu araçlardan hizmet alan kişilere 344’er TL ceza uygulandığı belirtildi.

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    Etiketler: uber cezası , gündem
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