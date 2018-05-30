UBER sürücüsüne de yolcuya da ceza yağdı! Sadece 5 ayda...

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yılbaşından buyana UBER’e yönelik kentin değişik noktalarında uygulama gerçekleştirdi.

Bu uygulamalarda 6 bin 295 UBER sürücüsüne 3 bin 6’şar TL ceza kesilirken, yolculuk yapanlara da 344’er TL ceza uygulandı. Toplamda UBER sürücülerine 18 milyon 922 bin TL ceza kesilirken, yolculara da 2 milyon 165 TL ceza uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında 593 ve 2017 yılında da 4 Bin 547 UBER sürücüsüne ceza kesmişti.

Yapılan denetimlerde, izin belgesi almadan ticari faaliyet yürüten ya da aldığı belgenin dışında faaliyet yürüten sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2/3 maddesi uyarınca ilk seferde 3 bin 6 TL, tekrarı halinde de 5 bin 10 TL ceza uygulandığı bildirildi. Ek 2/4 maddesi uyarınca da bu araçlardan hizmet alan kişilere 344’er TL ceza uygulandığı belirtildi.