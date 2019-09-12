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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

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Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesine gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımı başvurusu için süreç başladı. Bakanlık bünyesine yapılacak olan OGM personel alımı için başvuru ekranı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği sayfa üzerinde yer alacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın OGM başvuru ekranına nereden ulaşılabilinecek? İşte, OGM personel alımı için başvuru detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın OGM için yapacağı personel alımı için süreç bugün başladı. 12-23 Eylül arasında ilk başvuruları alacak olan OGM, ikinci başvuru sürecini ise 24 Eylül tarihinde başlatacak. İkinci başvuru süreci Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi alanları için gerçekleştirilecek. 12 Eylül tarihinde başlayacak olan başvurular ise sözleşmeli memur alımı için yapılacak. İşte, OGM personel alımı hakkında detaylı bilgiler

12 EYLÜL TARİHİNDEKİ BAŞVURULARDA HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?

12 Eylül tarihinde başlayan başvuru sürecinde 50 mühendis, 65 avukat, 11 biolog, 11 laborant,1 tekniker, 708 büro personeli, 300 şoför alımı için müracaatlar kabul görecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULACAK POZİSYONLARI DETAYLICA İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli personel olarak istihdam edeceği adaylar için 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresinden başvuruları alacak. Başvurular, E-Devlet şifresi ile alınabilecek.

Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olan adaylar ise 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlar için adaylarda farklı kriterler aranacak. Alımı gerçekleştirilecek olan personellerin 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması önem arz edecek.

Başvuruda aranacak özel şartlar ise şu şekilde olacak;

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- Baro kayıt belgesine sahip olmak,

Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

Orman Muhafaza Memuru olarak istihdam edilecek olanlar için  Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

şartları aranacak.

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

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