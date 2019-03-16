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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
16.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tarihe ışık tutacak 4 kitap

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Tarihe ışık tutacak 4 kitap

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, tarih boyunca İstanbul’un fethi için mücadele eden sahabeler, şehitler ve gaziler başta olmak üzere Osmanlı dönemine ait türbe, hazire ve kabir yerlerinin tespiti için başlattığı envanter çalışmasını 4 ciltlik kitapta topladı.

‘İstanbul Türbe Hazire ve Kabirleri’ adlı kitap İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla tanıtıldı. Uysal, 2015 yılında envanter çalışmasına başlandığında 589 olarak bilinen tescilli türbe, hazire ve kabir yeri sayısının, yerinde yapılan tespitler ve arşiv araştırmaları ile birlikte Mart 2019’da 1673‘e ulaştığını ifade etti. Envanter çalışmasına göre 328 adet türbe, 726 adet hazire, 286 adet kabir yeri, 322 adet içerisinde Osmanlı mezar taşı olan mezarlık ve 11 şehitlik bulunuyor.

Tarihe ışık tutacak 4 kitap

En çok eserin yüzde 38’lik bir oranla (629 adet) Fatih ilçesinde bulunduğuna dikkat çeken Uysal, bunu Eyüpsultan, Üsküdar ve Beyoğlu ilçelerinin takip ettiğini belirtti. Uysal, Eyüpsultan’da 282, Üsküdar’da 201 ve Beyoğlu’nda 135 adet olmak üzere toplam 1248 adet türbe, hazire ve kabir yeri tespit edildiğini söyledi. Diğer 25 ilçede yer alan 425 adet eseri içeren serinin son kitabının ise yıl sonuna doğru basımının yapılması planlanıyor. 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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