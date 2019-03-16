Tarihe ışık tutacak 4 kitap
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, tarih boyunca İstanbul’un fethi için mücadele eden sahabeler, şehitler ve gaziler başta olmak üzere Osmanlı dönemine ait türbe, hazire ve kabir yerlerinin tespiti için başlattığı envanter çalışmasını 4 ciltlik kitapta topladı.
‘İstanbul Türbe Hazire ve Kabirleri’ adlı kitap İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ın katılımıyla, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla tanıtıldı. Uysal, 2015 yılında envanter çalışmasına başlandığında 589 olarak bilinen tescilli türbe, hazire ve kabir yeri sayısının, yerinde yapılan tespitler ve arşiv araştırmaları ile birlikte Mart 2019’da 1673‘e ulaştığını ifade etti. Envanter çalışmasına göre 328 adet türbe, 726 adet hazire, 286 adet kabir yeri, 322 adet içerisinde Osmanlı mezar taşı olan mezarlık ve 11 şehitlik bulunuyor.
En çok eserin yüzde 38’lik bir oranla (629 adet) Fatih ilçesinde bulunduğuna dikkat çeken Uysal, bunu Eyüpsultan, Üsküdar ve Beyoğlu ilçelerinin takip ettiğini belirtti. Uysal, Eyüpsultan’da 282, Üsküdar’da 201 ve Beyoğlu’nda 135 adet olmak üzere toplam 1248 adet türbe, hazire ve kabir yeri tespit edildiğini söyledi. Diğer 25 ilçede yer alan 425 adet eseri içeren serinin son kitabının ise yıl sonuna doğru basımının yapılması planlanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle