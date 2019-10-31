Tanımıyoruz

ÖZENTİ KOKAN SAÇMALIKLAR

“Yaptığımız çalışmalarla ülkemize Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanlardan katbekat daha fazla eser, hizmet, yatırım kazandırdık. Bunun için Cumhuriyet bayramlarını sadece sözde ve resmi törenle kutlamakla kalmadık, eserlerimizin açılışıyla birer hizmet şölenine çevirdik. Cumhuriyet’e birilerinin yıllardır yapageldiği gibi buram buram özenti kokan saçmalıklarla değil işte böyle ülkeye ve millete en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur. Eksikliklerimiz, hatta hatalarımız elbette olmuştur ama art niyetimiz, içten pazarlığımız, korkumuz asla olmadı.

GAFLET VE DALALET ÜRÜNÜ

Yaşanan dönemin ehemmiyeti, iç siyasetteki gaflet ve dalalet ürünü kimi sataşmalardan, iftiralardan, hezeyanlardan uzak durmaya mecbur bırakıyor. İşte ekonomiyle ilgili, ‘Çökerttik, çökertiyoruz’, ‘Battı, bitti’ dediler ne oldu? Elhamdülillah biz küllerimizden nasıl tarihte ayağa kalktıysak şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve yola devam ediyoruz. Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarımız gereken cevabı veriyorlar, verecekler. Ama biz tüm vaktimizi, enerjimizi ve konsantrasyonumuzu ülkemizi bu fırtınadan sağ salim bir şekilde çıkarmak için teksif ediyoruz.

BESLEDİĞİNİZ YILAN ISIRACAK

Barış Pınarı harekâtımızla bir kez daha gördük ki karşımızdakiler bir iki asır önce ne hissediyorlarsa, şimdi de onu hissediyor, ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar. Görünüşte ne kadar medeni, ne kadar zengin, ne kadar gelişmiş olursa olsun içlerindeki kini, nefreti ve ilkelliği her fırsatta ortaya koyuyorlar, değişen bir şey yok. Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Sarı yelekliler var ya sadece bir ülkede olmayacak, bütününde olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün.

İHTİYACIMIZ VARDI YAPTIK

Biz kimin ne dediğine değil, kendimizin neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Sınırlarımızı teröristlerden arındırmak ve ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşünü sağlamak için bu harekâta ihtiyacımız vardı ve yaptık. Tabii ki B planımız da var, C planımız da var. İnşallah vakti saati gelince onu da yapacağız. Şu anda Barış Pınarı harekâtı bölgesinde 4 bin 219 kilometrekare alan içindeki 558 yerleşim birimini, 900’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirerek temizlemiş durumdayız.

KOBANİ DE BOŞALTILMALI

Tel Rıfat’taki teröristlerden buranın temizlenmesi sözünü aldık ve şu an itibarıyla bu teröristlerden temizlendiğine dair bize Rusya Federasyonu gerekli bilgileri veriyor. Yeterli mi? Yine değil. Münbiç’ten de YPG’yi temizleme sözünü aldık. Onun için de ‘temizledik’ diyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz bunun da takibi içinde. Yeter mi? Yine yetmez. Tel Rıfat’ın batısına doğru gidiyoruz, bugünkü adıyla Kobani, eski adıyla Ayn el-Arap’ın da teröristlerden boşaltılması, kontrolümüzün altına girmesi lazım. Buraya biz mi gireceğiz? Hayır. Buraya Suriyeli kardeşlerimiz girecek.

(Suriye Milli Ordusu) Onlara terörist diyorlar. Kim? Amerika. Niye terörist? Bunlar bu toprakların sahipleri, topraklarını savunuyorlar, nasıl terörist dersiniz? Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler.

BEN TURİST MİYİM?

Berlin’de, Londra’da bir toplantı yapılması teklif edildi. Bu toplantının yapılacağı üç yer var; ya Şanlıurfa ya Gaziantep ya İstanbul, gelin burada yapalım. Olayın olduğu yer burası, sen beni Berlin’e çağırıyorsun. Ben turist miyim? Ne işim var benim orada? Gelin de belki size bir de sınırları gezdiririz. 3-4 Aralık’ta Londra’da NATO liderler zirvesinde zaten bir genelleme yapacağız.

GÜVENLİ BÖLGEYİ GENİŞLETİRİZ

Adeta karış karış tarayarak hem teröristleri imha ediyor hem tahkimatları yıkıyor hem de kalan mühimmat ve malzemeleri topluyoruz. Açık konuşuyor ve muhataplarımızı ikaz ediyoruz. Bu hattın dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz. Rusya tarafı bize Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerden 34 bin terör örgütü mensubunun beraberindeki 3 bin 260 ağır silahla birlikte 30 kilometrelik hattın dışına çıktığını ifade etmişlerdir. Her ne kadar bizim elimizdeki bilgiler, bu konuda henüz tam manasıyla başarılı olunamadığına işaret ediyorsa da sahadaki tespitlerimizin ardından kendilerine gereken cevabı vereceğiz. Bu kapsamda cuma günü sahada Ruslarla ortak çalışmaları başlatıyoruz. Yani devriye çalışmalarını başlatıyoruz. Şayet terör örgütü mensuplarının 30 kilometrelik alanın dışına çıkartılamadığını görürsek veya her nereden olursa olsun saldırılar sürerse, kendi harekâtımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Şimdilik elimizdeki kazanımları güçlendirmeye bakacağız.

KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR

Amerikan siyaseti içinde bir ekip yaklaşık 20 yıldır bu yönde gayret gösterdi, bugüne kadar yönetimlerin feraseti sayesinde engellenen bu yöndeki girişimler, Amerikan kamuoyunda Türkiye aleyhinde oluşan hava kullanılarak Temsilciler Meclisi’nden geçirildi. Yani bir anlamda fırsatçılık yapıldı. Bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz zaten. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar, yapılan bu. Hep söylerim, ‘Bal bal’ demekle ağız tatlanmaz. ‘Suçlusun suçlusun’ demekle de bizi suçlayamazsınız. Böyle bir şey yok. Ne atmış olduğunuz bu adımı ne de almış olduğunuz bu kararı biz tanımıyoruz. Bizim inancımızda soykırım kesinlikle yasaktır. Buradaki bir tehcir olayını soykırım olarak ifade edenler sadece kendilerine göre bir suçlu aramanın gayreti içerisindeler. Böyle bir ithamı milletimize yapılmış en büyük hakaret addederiz.

HERHANGİ BİR İADE BEKLEMEYİN

Kabul edilen diğer tasarı Barış Pınarı harekâtı bahanesiyle ve ipe sapmaz gelmez iddialarla şahsıma, aileme ve bakanlarıma yaptırım uygulanması talebi ile ilgilidir. FETÖ’nün yıllarca piyasada dolaştırdığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz. ABD, bir FETÖ’ye mahkûm olacak kadar küçüldü mü? Bu ne haldir? Bu adama ülkenizde 400 dönüm arazi tahsis ettiniz. Adalet Bakanlığımız, sizlere 90 koli bu adamın suç laiyasını gönderdi. Türkiye mahkemelerinin verdiği dosyaları gönderdi. Bir de oturup bunları inceleyin. Bakmıyorsunuz ve Türkiye’ye darbe yapan böyle bir terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır? Bundan size fayda gelmez. Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçluların iadesi ile ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin. Onbinlerce insanın katili bir terör örgütü olan PKK’yı desteklemek uğruna Türkiye ve şahsıma saldırılara asla eyvallah etmeyeceğiz. Karşımıza delikanlıca çıkmak yerine Türkiye’yi bu tür bel altı vuruşlarla dize getireceğini sananlar hep hüsrana uğradılar, bu defa da aynısı olacaktır. ABD’nin müttefiklik ilişkimizin yanında siyasi dostluğumuzu da sorgulamamıza sebep olacak adımlar atmakta ısrar etmesi, ileride en çok kendine zarar verecektir. İnşallah bu yanlıştan bir an önce dönerler.”

ASKER SELAMINDAN KORKUYORLAR

Bunlar Barış Pınarı harekâtı nedeniyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. İşte bunların durumu bu, tablo bu. Onun için biz yılmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz, selamımıza da ara vermeyeceğiz. ‘Selam tüm Mehmetçiğimize’ diyerek yola devam edeceğiz.

ABD ZİYARETİ SORU İŞARETİ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken 13 Kasım’daki ABD ziyaretine ilişkin, “Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti” dedi. Gazetecilerin, toplantıda sözünü ettiği müjdenin teröristbaşı Mazlum Kobani’nin Türkiye’ye iadesi olup olmayacağı sorusuna karşılık Cumhurbaşkanı, “Niye acele ediyorsun? Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi” dedi. Erdoğan, Barış Pınarı harekâtı kapsamında B ve C planlarının neler olduğuna ilişkin soru üzerine de “Şu anda A planını uyguluyoruz. Bu devriyeler vesaire, bunlar devam edecek. Bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? İşte Ayn El Arap’ta, Münbiç’te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz” diye konuştu. Erdoğan, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorulunca da, “Her an olabilir. Gelişmelere göre” yanıtını verdi.

YAKINDA MÜJDELERİMİZ OLACAK

Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olurlarsa olsun bulup ortadan kaldırıyor. Öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler düzdükleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır.

VEKİLLERE MECLİS’E DEVAM UYARISI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini Meclis çalışmalarına devam konusunda bir kez daha uyardı: “Allah rızası için lütfen karar, toplantı yeter sayısı noktasında grubumuzu zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı, hep birlikte orada yer alacağız ki muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim. Bir iktidar partisine yakışan budur. Bu millet sizleri, bizleri, buraya bunun için gönderdi. Eğer bunu yapmazsak bunun vebalinden kurtulamayız. Açık konuşuyorum, aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız.”