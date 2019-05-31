Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı
GeriGündem Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
31.05.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezindeki (ÖSYM) yapılanmasına ilişkin 10 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıklara söz verdi.

Soruşturma aşamasında davanın bilirkişi raporunu hazırlayan ekipte görev alan tanık S.Ç, Bakanlar Kurulu onayıyla, savcı ve emniyet yetkilileri nezaretinde ÖSYM'nin bilgisayarlarından imaj alındığını ve veriler üzerinden çalışma yaptığını anlattı.

O dönemki ÖSYM yönetiminin sınav havuzuna ulaşabilme sistemini kişilere göre kurguladığını ve personele güven esasına göre ayarladığını belirten S.Ç, "Kırmızı alana, yani soru havuzunun olduğu kısma, otomasyon yapılabilirdi. Sisteme girip yönetebilecek kişiler vardı, ancak onları denetleyecek bir mekanizma yoktu." ifadelerini kullandı.

Dijital verileri incelediklerinde sistemde açıklık tespit ettiklerini ve çalışmalar neticesinde 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarındaki sınav sorularının sızdırıldığı sonucuna vardıklarını ifade eden S.Ç, "Sorular matbaaya gitmeden önce içeriden sunucuya giren birileri tarafından, normalde tek kopya olan soru banklarının birden fazla kopyalandığını tespit ettik." dedi.

Soruların kırmızı alana girme yetkisine sahip kişilerce sızdırılabileceğine dikkati çeken S.Ç, şunları kaydetti:
"Kırmızı alan kartla girilen bir yer. Oradaki sisteme erişebilme yetkisi ancak yönetici şifresiyle oluyor. Darbe girişiminden sonra alınan imajlar üzerinde inceleme yaptığımızda yedekleme kalıntılarına rastladık. Daha sonra yaptığımız çalışmalar sonucunda sorulara erişildiğini belirledik."
S.Ç, sanıklardan Muhammet Emin Akçelik'in Mart 2015'te bilgisayarlara format atıp yüklediği programla verileri geri dönülemez hale getirdiğini, bu yüzden "administrator" şifresiyle kimin soru havuzuna giriş yaptığını tespit edemediklerini söyledi.

"Ali Demir'in bilgisi dahilinde yaptım"

Tanık beyanına karşı söz alan sanık Akçelik, "administrator" şifresinin ÖSYM Başkanına ait bir şifre olduğunu ve onun bilgisi dahilinde bazı çalışanlara verildiğini iddia etti.

Soru havuzunun olduğu "kırmızı alan" olarak ifade edilen soruların muhafaza edildiği bölgeye girme yetkisinin firari sanıklar Süleyman Salın ve Salih Sabri Köse ile dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir'de olduğunu ileri süren Akçelik, "2015'te eski bilgisayarları formatlama işlemini Ali Demir'in bilgisi dahilinde ve tutanak altına alarak yaptım. Delil karartma gibi bir niyetim yoktu. Yeni bilgisayarlar gelmişti, eskilere format attım." şeklinde konuştu.

Tanık S.K. de 2005'ten beri kurumda çalıştığını ve çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptığını anlattı. Davanın tutuklu sanıklarından İbrahim Pektaş, İbrahim Cem İlman ve Muhammet ve Emin Akçelik'i tanıdığını söyledi.

Soruları çalacak kişinin kırmızı alana girme yetkisi ve "administrator" şifresine sahip olması gerektiğini vurgulayan S.K, yaptıkları idari soruşturma sonucunda soruların kim ya da kimler tarafından çalındığını kesin olarak belirleyemediklerini ifade etti.

Tanık S.K, soru üzerine eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile firari sanıklardan Süleyman Salın'ın yakın iş ilişkisi olduğunu da belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakanlık Tunceli'de müfettiş görevlendirdi
Bayramda hava nasıl olacak?
Adalet Bakanı'ndan 'etek boyu' tartışması açıklaması: 'Fırsat vermeyeceğiz'
Ev hapsindeki iş adamına infaz! Kan donduran ayrıntı...