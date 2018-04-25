Tanap müjdesi

24 HAZİRAN’DAN SONRA

“TÜRKİYE olarak bu süreçte daima kendileriyle el ele, omuz omuza, her alanda, siyasi, askeri, ekonomik, ticaret, kültürel, tüm alanlarda müşterek çalışmaya devam edeceğiz. Ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk yurtdışı ziyaretimi ben de Azerbaycan’a yapacağım. 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü’de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılışını gerçekleştirmiştik. Dünyanın en önemli güzergahlarından birini oluşturan bu hattın verimli kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde aramızda yeni projeler var, bu yeni projeleri de hayata geçireceğiz.

YERLİ VE MİLLİ PARAYA GEÇİŞ

Bunlardan en önemlisi ekonomik alanda yerli ve milli paraya inşallah geçişimiz olacaktır. Müşterek olarak atmayı hedeflediğimiz adımlar var ki bunlar çok önemli. En büyük şu an önümüzdeki proje, yakın zamanda TANAP’ın açılışını yapacağız. Bu açılış inşallah haziran ayı başlarında gerçekleştirilecek. Bu seçim öncesi gerek milletimize gerek tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, bütün Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır.

HAYDAR BABA’YI RAHMETLE ANIYORUM

‘İki devlet, tek millet’ sloganı boş bir ifade değil. Bu vesileyle Haydar Baba’yı da (Aliyev) rahmetle anıyorum. Bu ifadenin altında aziz şehitlerimizin kanlarıyla attıkları imza var. Çanakkale Destanı’nda, Bakü’nün kurtuluşunda işte bu kardeşlik ruhuna şahit oluyorsunuz. Ülkelerimiz arasında dayanışma ve işbirliği bugün de aynı anlayışla devam ediyor. Nerede? Bizim ortak duruşumuz Yukarı Karabağ’da da Afrin’de de kendini tüm dünyaya aynen göstermiştir. Yukarı Karabağ sorununu başından beri, kendi sorunumuz olarak gördük.”

DEVLET ZİRVESİ KATILDI

TÖRENE Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, yargı organlarının başkanları ve yargı mensupları, Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, 20 ülkeden AYM başkan ve üyeleri katıldı. Erdoğan salona gelişinde Kılıçdaroğlu ve protokoldeki konuklarla tokalaştı.