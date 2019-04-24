Tamer Karadağlı: Demek ki Çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTamer Karadağlı: Demek ki Çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı
GeriGündem Tamer Karadağlı: Demek ki Çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.04.2019 - 22:49, Son Güncelleme:

Tamer Karadağlı: Demek ki Çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tamer Karadağlı: Demek ki Çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı

CNN TÜRK'te yayınlanan ve Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına oyuncu Tamer Karadağlı konuk oldu. Karadağlı, "Benim kendimi affedip affetmeme gibi bir durumum söz konusu değil. Yaşanması gereken şeyler onlarmış, yaşanmış. Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim. Çünkü acemiliğimize geldi belki de. İlk defa yaşayan ben değilim. Son yaşayan da ben olmayacağım Demek ki çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı." dedi.

Karadağlı'nın verdiği cevaplar şöyle:

"Ferhunde Hanım ve kızları" gibi bir diziyle tanındınız. "Şaşıfelek Çıkmazı"nda oynadınız, ama şöhreti tam olarak "Çocuklar Duymasın'la kazandınız. Peki, şöhreti Çocuklar Duymasın'da kazanmak size nasıl hissettiriyor acaba daha önce oynadığım yapımlarla bu kadar büyük bir öğreti yakalasaydım dediğiniz oluyor mu?

Şöhreti Çocuklar Duymasın'da kazanmak size nasıl hissettiriyor?
daha fazla video için

Hayır. Çünkü hepsinin bir zamanı var. Ferhunde Hanımlar benim okuldan mezun olduktan hemen sonra başladığım bir diziydi. Çok gençtim zaten ve çok iyi bir oyuncu kadrosuyla birlikte televizyona ısınmama sebep oldu. Ferhunde Hanımlar 1400 bölüm sürdü. Dolayısıyla orada çok iyi bir deneyim kazandım. Ferhunde Hanımlar bittikten sonra İstanbul'a taşındım ve birkaç dizide oynadım ve daha sonra "Çocuklar Duymasın" geldi. Yani aslında böyle basamak basamak çıkmış oldum. Bir anda öyle şöhret olmamış oldum.

Tamer Karadağlı: Demek ki Çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı


Tekrar tekrar “Çocuklar Duymasın”la TV’ye dönmek sizde hiç bıkkınlık yarattı mı?

Tekrar tekrar “Çocuklar Duymasın”la TV’ye dönmek sizde hiç bıkkınlık yarattı mı?
daha fazla video için


Hayır. Mesela bir doktora “Artık doktorluk yapmaktan ya da kalp ameliyatı yapıp hayat kurtarmakta sıkılıyor musunuz?” diye sormakla aynı şey bu. “Çocuklar Duymasın” insanlara keyif veren bir dizi. Onların nefes almasını sağlayan sakin bir liman. “Hayır, ben insanların artık sakin bir vakit geçirmesini istemiyorum. Birilerine bağırmak, birilerini tokatlamak ya da dövmek istiyorum” demek daha mı doğru? Televizyon işi süreklilik gerektiren bir şeydir. Mesela yıllar önce “Dallas” diye bir dizi vardı. J.R. Ewing’ı oynayan Larry Hagman, “Ben artık J.R. Ewing’ı oynamak istemiyorum. Süperman olacağım” mı dedi? Herkes televizyonda bir aslan vurmak ister. Öyle bir iş yapmak ve hafızalara kazınmak ister. Ben bunu yaptıktan sonra şimdi ben bundan şikayet mi etmeliyim. Bu çok ayıp.

"Bütün hatalarımın bedelini misliyle ödedim. 10 yılda çocuğumdan uzak yaşıyorum. Her fırsatta girip görebiliyorum, ama birlikte akşam yemek yiyelim, dizi seyredelim, ödev yapalım gibi durumlar olmadı. Ben bedelini ödedim. Artık kimsenin bana söyleyecek bir şey yok" dediniz. Yani çocuğunuzla ilgili söyledikleriniz benim içimi burktu. Ne kadar sevdiğinizi görüyorum şu anda da, birlikte çok vakit geçiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki kimsenin size söyleyecek bir şeyi yok, herkesin kendi hayatı. O döneme baktığımızda geçmişinizle barıştınız mı? Siz kendiniz, affettiniz mi? 

Geçmişinizle barıştınız mı? Siz kendiniz, affettiniz mi?
daha fazla video için

Benim kendimi affedip affetmeme gibi bir durumum söz konusu değil. Yaşanması gereken şeyler onlarmış, yaşanmış. Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim. Çünkü acemiliğimize geldi belki de. Şöhretin daha ilk yıllarında olan tepkilerdi. Dolayısıyla şimdi düşündüğüm de bugünkü aklım olsaydı, "Bana bir tek insan hesap sorabilir. O da karım. O da gereğini yapar. Kime ne!" derdim. Ama nedense "Hata yaptım" hâletiruhiyesine girdik. Belki de hata yapmadım. Belki de öyle olması gerekiyordu. Kime ne. Benim özel hayatımdan kime ne... Hem özel hayatın gizliliğinden, kutsallığından bahsediyoruz. Ondan sonrada insanların özel hayatını irdelemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu sadece karı kocayı ilgilendirir. Taraflarda, ne hissediyorsa onu yapar. Kimsenin de söz hakkı olduğuna inanmıyorum. Tabii ki görsel bir iş yaptığınız için, popüler kültürün bir parçası olduğunuz için her gün onlarca habere konu olmak zorunda kalıyorsunuz. Ağzı olan olmayan herkes sizinle ilgili bir laf söylüyor. Bunlara da göğüs germeniz gerekiyor. Tabii ki zor zamanlar, ama daha önce de dediğim gibi "Nimetleri olduğu kadar, külfetleri de olacak.". Bu iş böyle, yapacak bir şey yok. İlk defa yaşayan ben değilim. Son yaşayan da ben olmayacağım Demek ki çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı.

Tamer Karadağlı: Demek ki Çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı



Boşanmanızın nedeni sadık bir erkek olamamanız mı yoksa o sıkıntılı süreçte yara almanız mı?

Boşanmanızın nedeni sadık bir erkek olamamanız mı?
daha fazla video için



Hepsinin toplamı olabilir. Çünkü, o dönemki travma çok anlatılır bir şey değildi. Bende gerçekten bir yara açtı. İnsanların tepkisine çok şaşırdım. Tamam, bir tepki olur ya da eleştiri olur ama böyle büyük bir tepki gerçekten beklemiyordum. “Parçalayın, parçalayın” gibi bir tepki beklemiyordum. Tabi çok şey öğrenmiş oldum. O dönemin açtığı yara uzun süre devam etmiş oldu. Evliliğimizi tabii ki zedeledi. Arzu dimdik durdu. Çünkü Arzu benim 6 ay önce tanıştığım, 3 ay sonra evlenme teklif ettiğim ve sonra evlenip boşandığım biri değil ki. Yıllardır tanıyorum, iyi ya da kötü günlerimiz birlikte geçmiş biri. Arzu da ilk fırtınada gemiyi terk edecek biri değildi. Sadece beni değil, arkadaşları ve yakınlarını da terk etmeyen biri. Her şeyden önce eş olarak değil, bir dost ve arkadaş olarak o dönemde bana yardımcı olmaya çalıştı. Burada hakkını vermem lazım. Arzu, evet çok zor zamanlar geçirdi ama dimdik ayakta durdu. Bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. O yüzden boşanmamızın üzerinden çok zaman geçmiş olsa da ilişkimiz devam ediyor. Bunu yapmak cesaret ister. Herkeste o cesaret yok.

Tamer Karadağlı: Demek ki Çok önemliymişim ki Türkiye çalkalandı

En çok kimi seslendirmeyi seviyorsunuz?

En çok kimi seslendirmeyi seviyorsunuz?
daha fazla video için



Ulu önder Atatürk’ü seslendirmek tabi ki çok özel bir şeydi. İki kere seslendirdim ondan çok keyif aldığımı söylemeliyim. Iron man’ı seslendirmeyi seviyorum. George Clooney var, Darth Vader var… Bunların hepsi çok keyifli. Amerika’ya davet edildim ve bir Darth Vader büstü verdiler bana. Ben seslendirmeyi büyük bir keyifle yapıyorum. Çünkü hem beğendiğiniz oyuncuları seslendirme fırsatı yakalıyorsunuz hem de belki onlardan bir sürü şey öğreniyorsunuz. Benim Marlon Brando seslendirdim, Robert De Niro seslendirdim, Al Pacino seslendirdim, Jack Nicholson’ı seslendirdim o kadar çok insanı seslendirdim ki… Çizgi film seslendirdim, sincap seslendirdim. Bunlar çok keyifliydi. Bu seslendirme hikayelerimi her yerde anlatıyorum ama daha çok çapkınlık hikayelerim dikkat çekiyor.

Neden Çapkınlık rolleri size yakıştırılıyor?

Neden çapkınlık rolleri size yakıştırılıyor?
daha fazla video için

Bilmem ki. Bilmiyorum. Rol öyle. Ben çapkın biri değilim ki. Çapkınlık rolünü oynuyorum. Çapkınlık rolünü hiç denememiştim. Oynayayım dedim ve denemiş oldum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bahçeli'ye çok özel hediye!

Mezar açılmış aile gözaltına alınmıştı... Ve anne konuştu

Seyir halinde nişanlısıyla tartışan sürücü, felakete yol açtı: 2 Ölü

Kız arkadaşının fotoğrafını ve numarasını paylaşmıştı... Serbest bırakıldı!