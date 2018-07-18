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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.07.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Talasemi nedir? Talasemi belirtileri neler?

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Talasemi nedir? Talasemi belirtileri neler?

Akdeniz ülkelerindeki insanlarda görülen, doğacak çocuğa anne ve babasından 'Beta Talasemi' geninden kalıtımsal olarak geçen bir tür 'kansızlık' hastalığı olan talaseminin ne olduğu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle talaseminin belirtilerini sorguluyor. Peki, talasemi nedir? Talasemi belirtileri neler?

Halk arasında 'Akdeniz Anemisi' olarak anılan ve ülkemizde de sıklıkla görülen genetik bir hastalık olan talaseminin alfa' ve 'beta olmak üzere iki temel tipi vardır. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında talasemi hakkında merak edilen tüm detaylar...

Tanımı: Vücudumuzda kırmızı kan hücresi olarak  adlandırdığımız eritresitlerin, yapımında oluşan genetik sorun nedeniyle, sayıca azalması söz konusudur. Hastalığın tanısı çoğunlukla çocukluk döneminde konur.

Şikayetleri: Halsizlik, yorgunluk, solukluk , çocukluk çağında büyüme ve gelişme geriliği , okul başarısında azalma , yüz kemiklerinde şekil değişikliği.          

Bulguları: Ciltte solukluk, büyüme – gelişme  geriliği dalak büyümes , idrar renginde koyulanma

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: TAM  kan sayımı , hemojlesin elektroforezi

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Taşıyıcı kabul edilen olgular çoğunlukla tedavisiz izlenir. Tedavi gerektiren durumlarda kan takılmasından, kemik iliği nakli ve dalak alınmasına kadar hastalığın şiddetine uygun tedavisi seçilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Tedavi edilen hastalarda vücutta demir birikimine dikkat edilmelidir. Dalak alınması ya da kemik iliği nakli yapıldı ise ilgili merkezlerce takip edilmelidir.  

Talasemi bir grup hastalığın genel bir ismidir. Genetik olup alt tipleri kendi içinde ve hastadan hastaya farklı özellikle seyreder. En riskli dönemde sıklıkla taşıyıcılık saptanırken esas hastalığın tanısı çoçukluk çağında konur. Taşıyıcılık tespit edildiği ise ( Evlilik öncesi ya da evlendikten sonra ) kadınların gebelik öncesi bu durumu doktorlarına belirtmeli , genetik danışmanlık alınmalıdır.

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