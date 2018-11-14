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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
14.11.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Taksim'de yürek burkan görüntü!

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Büyük hayallerle memleketinden yola çıkarak çalışmak için İstanbul’a gelen 34 yaşındaki Şahin Hastürk, 23 gündür sokakta kalıyor. Taksim meydanındaki metronun sıcak hava üfleyen havalandırma mazgalı üzerinde oturarak ısınan Hastürk, gününü iş bulma hayaliyle geçiriyor.

Memleketinde fırıncılık işiyle uğraşan Şahin Hastürk, ailesini memlekette bırakarak büyük hayallerle geldiği İstanbul’da günlerini iş bulma hayaliyle geçiriyor. 23 gün önce memleketi Karabük’ten yürüyerek Adapazarı’na gelen Hastürk buradan otobüsle İstanbul’a geldi. 23 gündür iş aradığını ve bulamadığını söyleyen Hastürk, soğuk olduğu için boşta kalan vaktini Taksim meydanındaki metronun sıcak hava üfleyen havalandırma mazgalının üzerinde oturarak geçiriyor.

Karabük’ten iş bulma ümidiyle İstanbul’a gelen 34 yaşındaki Şahin Hastürk, “Burası sıcak, etrafı soğuk ben dışarıda kalıyorum. Üşüyorum. Buraya geleli 20 günü geçti. Şuanda boştayım. Memlekette fırında çalışıyordum. Yatacak yerim yok. Dışarıda kalıyorum. 12. Aya kadar bekleyeceğim. Benim sıkıntım telaşım var. Gittim, yardım almaya çalıştım. Başımda bir hadise var çıkamadım işin içinden. Neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ben bekarım. Anne ve babam yaşıyor. Biz 5 kardeşiz. Biri İstanbul’da diğer üç kardeşim de memlekette. Şuanda sokakta kalıyorum. Varlıklı bir insan değilim” dedi.

Taksim Meydanından geçen vatandaşların meraklı bakışları altında bekleyen Şahin Hastürk, tedirgin bakışlarla çevreyi izliyor. Bir an önce iş bulmayı hedefleyen Hastürk, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Taksim Meydanındaki metronun sıcak hava üfleyen havalandırma mazgalı üzerinde oturan Hastürk, geceyi de havalandırma mazgalı üzerinde geçiriyor.

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