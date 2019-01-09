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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.01.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Taksim Meydanı'nda kahreden görüntü!

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Taksim Meydanı'nda kahreden görüntü!

Beyoğlu’nda soğuktan donmak üzere olan evsiz bir vatandaş ile köpeği polis ve zabıta ekiplerince kurtarıldı. Evsiz vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine, köpeği ise Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.Terk edildiğini düşünen köpeğin ise sahibinin peşinden gitmeye çalışması görenleri duygulandırdı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava sıcaklıklarını düşürerek dışarıda yaşayanlar için yaşamı zorlaştırdı. Bununla birlikte evsiz olan birçok insan alt geçit ve köprü altlarında buldukları güvenli alanlarda kışı geçirmeye çalışıyor. Taksim alt geçidinde evsiz bir vatandaşın köpeğiyle hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Taksim alt geçidine gelen ekipler şahsın ve köpeğin donmak üzere olduğunu görünce harekete geçti.

Durum, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirilerek yardım istendi. Zabıta ekipleri ise olay yerine gelerek donmakta olan evsiz vatandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait misafirhaneye götürmeyi teklif etti. Ekiplerin bu teklifi karşısında mutlu olan vatandaş, köpeğini de beraberinde götürmek istedi. Ancak ekipler hayvanların misafirhanede kalamayacağını belirterek köpeği Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağına götüreceklerini söyledi. Köpeğinin de güvenli bir yerde kalacağından emin olan evsiz vatandaş, zabıta ekipleriyle birlikte misafirhaneye doğru yola çıktı. Terk edildiğini düşünen köpeğin ise sahibinin peşinden gitmeye çalışması görenleri duygulandırdı.

Taksim Meydanında kahreden görüntü


Taksim Meydanı'nda kahreden görüntüBeyoğlu’nda soğuktan donmak üzere olan evsiz bir vatandaş ile köpeği polis ve zabıta ekiplerince kurtarıldı. Evsiz vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine, köpeği ise Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.Terk edildiğini düşünen köpeğin ise sahibinin peşinden gitmeye çalışması görenleri duygulandırdı.
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