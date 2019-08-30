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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.08.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

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Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi. Tören hazırlıkları sabah saatlerinde yapılırken, polis ekipleri Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Vatandaşların da izlediği törenin yapılacağı meydan bayraklarla donatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Taksim Meydanında 30 Ağustos töreni

Tören sonunda protokol üyeleri, Taksim'de kurulan 30 Ağustos Zafer Bayramı sergisinin açılışını yaptı.

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