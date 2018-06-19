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    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı

    DHA
    19.06.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    TAKSİM Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden hizmete açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ''Bundan sonra hastane için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacağız'' dedi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tekrar hizmete açılışı için de personel ile protokol birlikte pasta kesti ve basına poz verdi. 

    2015 yılında yıkılarak yeniden yapımına başlanılan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün itibariyle tekrar hizmet vermeye başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, vatandaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Demircan, ilk olarak hastaneyi gezdi ve personele çiçek dağıtarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

    Demircan, her birimde doktorlardan ve personelden bilgi aldı. Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Hakan Güven ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Savaş Öztürk, Başkan Demircan'a teknik detayları da anlattı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tekrar hizmete açılışı için de personel ile protokol birlikte pasta kesti ve basına poz verdiler.

     Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı
    ''BUNDAN SONRA HASTANE İÇİN İLÇE DIŞINA ÇIKMAK ZORUNDA KALMAYACAĞIZ''

    Bugün hep beraber yeni açılan hastaneyi ziyaret ettiklerini ifade eden Demircan, ''Taksim İlk Yardım Hastanesi buradan ayrılmıştı. Bizde burada uzun bir dönem hastanesiz kaldık. Ancak geçen süre içerisinde poliklinikleri ve aciliyle bütün birimleri ile mükemmel bir hastane ortaya çıktı. Taksim ve Beyoğlu için hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra hastane için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacağız. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize ve Başbakanımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

     Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı
    Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Hakan Güven ise Beyoğlu Belediyesine ve Başkan Demircan'a teşekkür ederek, hastanenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

    ''ACİL FONKSİYONU YÜKSEK OLAN BİR HASTANEMİZ''

    Bölge halkının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yokluğunda başka hastanelere gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Başhekim Savaş Öztürk, ''Çektikleri sıkıntı artık sona erdi. Özellikle acil fonksiyonu yüksek olan bir hastanemiz. Şimdi tüm fonksiyonlarımız ile de hizmete başlamış durumdayız. Hayırlı olsun'' açıklamasında bulundu.

    46 bin 423 metrekare alana sahip olan hastanede 50 Poliklinik, MR ve BT ile, diğer radyolojik hizmetler, laboratuvarlar, kan merkezi, 250 yatak kapasiteli servisler, 20 yataklı 3. Düzey yoğun bakım, ikinci ve birinci düzey yoğun bakımlar, üçüncü düzey acil ünitesi 7 ameliyat salonu ve 3 katlı kapalı otopark bulunuyor. 

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı

     

    Etiketler: son dakika , haberler
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