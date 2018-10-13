Taksici yandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile yolcu almaktan kaçınan ve yolcudan yüksek ücret talep eden taksiciler hakkında adli-idari işlem yapılması talimatını verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, ticari taksilerde seyahat eden yolcuların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Genelge, gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda yayınlandı.
Valiliklere “genel emir” çıkarma talimatı verilen genelgede, kurallara uymayan şoförlerin tespit edilmesi halinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlem yapılması, gerekli idari para cezası uygulanması istendi. Genelgede ticari taksi şoförlerinin uymaları gereken kurallar ise şöyle sıralandı:
- Kısa ya da çok uzun mesafe ile olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almaktan kaçınılmayacak.
- Ödeme konusunda bozuk para vb sebeplerden dolayı sorun çıkarılmayacak.
- Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere, farklı şehirlerden gelenleri gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmeyecek.
- Seyir halindeyken cep telefonu kullanılmayacak.
- Araçlar bakımsız ve/veya kirli olmayacak.
- Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmeyecek.
- Uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcular rahatsız edilmeyecek.
- Araç içerisinde sigara içilmeyecek.
- Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulmayacak.
- Araçta pazarlık usulü yolcu taşınmayacak.
- Alkollü iken araç kullanılmayacak.
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