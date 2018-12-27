Taksici ünlü piyanisti turist sanınca...
Piyanist Anjelika Akbar, bir taksi şoförünün kendisini turist sanıp Taksim- Harbiye arası için 20 Euro (120 TL) istediğini söyledi.
Sabah gazetesinden İlker Gezici'nin haberine göre, ünlü piyanist Anjelika Akbar, Taksim'den Harbiye'ye gitmek için bindiği takside, şoförün kısa bir mesafe için 20 Euro istemesiyle şoke oldu. Taksicinin kendisini turist sandığını söyleyen Akbar, yaşadığı olayı sosyal medyada şöyle anlattı:
'UTANIP UZAKLAŞTI'
"Pera Müzesi'nden taksiye binip 'Harbiye' dedim. Şoför beni yabancı sanıp 20 Euro istedi. Türkçe olarak 'Orası çok yakın, ne diyorsunuz!' deyince utanıp uzaklaştı. Turistlere karşı imajımız kötüleniyor."
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