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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa ERCAN/MERSİN (DHA)
29.09.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Taklit sitelerle hesapları ele geçirip, kredi çekmişler! Talimatlar 'Harry Potter'dan...

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Taklit sitelerle hesapları ele geçirip, kredi çekmişler! Talimatlar 'Harry Potter'dan...

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'phishing' denilen yöntemi kullanarak vatandaşların banka hesaplarını ele geçiren ve daha sonra bu hesaplar üzerinden kredi çeken Muhammet B. ile Aziz G.'yi suçüstü yakaladı. Zanlıların beyanları üzerine inceleme yapan siber polisi, aynı yöntemle 25-30 kişinin hesaplarındaki paraları çektiklerini talimatları ise 'Harry Potter' lakaplı bir kişiden aldıklarını tespit etti.

Şanlıurfa'da yaşayan D.Ö., internette sörf yaparken gördüğü banka reklamına tıklayıp hesap bilgilerini girdikten sonra giriş yapmaya çalıştı. Ancak bir türlü giriş yapamayan D.Ö.'nün web sayfasının kapanması üzerine telefonuna hesabından 30 bin lira ihtiyaç kredisi kullanıldığı mesajı geldi. Bunun üzerine polise giden D.Ö., hesabının birilerinin eline geçmiş olabileceğini belirtip suç duyurusunda bulundu. D.Ö.'nün şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MERSİN'DE YAKALANDILAR

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Muhammet B. ve Aziz G.'nin internet üzerinden banka, büyük alışveriş ya da ödeme sitelerinin taklitlerini yaparak kişilerin kredi kartı ya da özel bilgilerini çalma işlemi olarak bilinen 'phishing' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığını saptadı.

Muhammet B. ile Aziz G.'nin, müşteki D.Ö. adına çektiği kredi miktarını, 3'üncü şahısların hesaplarına havale ederek Mersin'deki ATM'lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği tespit edildi. İki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, başka birinin hesabından paraları çekerken suçüstü yakaladı.

TALİMATLAR 'HARRY POTTER'DAN

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan Muhammet B. ile Aziz G.'nin beyanları üzerine inceleme yapan siber polisi, aynı yöntemle 25-30 kişinin hesaplarındaki paraları çektiklerini talimatları ise 'Harry Potter' lakaplı bir kişiden aldıklarını tespit etti. Ülke genelinde birçok vatandaşın bu yöntemle dolandırılmış olabileceği, kimliği tespit edilen 'Harry Potter' lakaplı örgüt liderinin ise arandığı bildirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Muhammet B. ve Aziz G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taklit sitelerle hesapları ele geçirip, kredi çekmişler Talimatlar Harry Potterdan...

 

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