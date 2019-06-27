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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Takipsizlik kararı kalktı... Dava açılacak

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Takipsizlik kararı kalktı... Dava açılacak

Hukuk fakültesi öğrencisi Başak Alara Karademir’in (21) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada verilen takipsizlik kararı eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Soruşturma dosyasına göre, İstanbul’da özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde okuyan Başak Alara Karademir (21), 23 Mart 2018 tarihinde hukuk kulübü üyeleri ile Ankara’ya gelmişti. İddiaya göre Karademir ile “duygusal arkadaşlığı” olan öğretim görevlisi Hasan Atilla G. de geziye katıldı. Genç kadın gece Hasan Atilla G.’nin kaldığı odanın banyosunda tişörtle asılı bir şekilde bulundu.

Takipsizlik kararı kalktı... Dava açılacak

Hasan Atilla G.

‘SORUŞTURMA EKSİK YAPILMIŞ’

Öğretim görevlisi Hasan Atilla G., gözaltına alındı. Savcılığın tutuklama talebine rağmen şüpheli öğretim görevlisi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Karademir’in kesin ölüm nedeninin tespiti için doku ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Kandemir’in ölüm nedeni için oybirliği ile “Maktülenin ölümünün ası (asılma) ile gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği” yönünde rapor düzenledi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna dayanarak şüpheli ölüme ilişkin takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararına Karademir’in ailesinin avukatı Kağan Kızılarslan, 4 Şubat’ta Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Hâkimlik yaklaşık 5 aylık incelemenin ardından karar verdi. Kararda, “Eksik yapılan soruşturma sonucu verilen ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ dair karar yerinde görülmemiş olup, kaldırılmasına kesin olarak karar verildi” denildi. Avukat Kızılarslan, takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından şüpheli Hasan Atilla G. hakkında iddianame düzenlenerek dava açılacağını bildirdi. 

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