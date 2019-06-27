Takipsizlik kararı kalktı... Dava açılacak
Hukuk fakültesi öğrencisi Başak Alara Karademir’in (21) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada verilen takipsizlik kararı eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle kaldırıldı.
Soruşturma dosyasına göre, İstanbul’da özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde okuyan Başak Alara Karademir (21), 23 Mart 2018 tarihinde hukuk kulübü üyeleri ile Ankara’ya gelmişti. İddiaya göre Karademir ile “duygusal arkadaşlığı” olan öğretim görevlisi Hasan Atilla G. de geziye katıldı. Genç kadın gece Hasan Atilla G.’nin kaldığı odanın banyosunda tişörtle asılı bir şekilde bulundu.
Hasan Atilla G.
‘SORUŞTURMA EKSİK YAPILMIŞ’
Öğretim görevlisi Hasan Atilla G., gözaltına alındı. Savcılığın tutuklama talebine rağmen şüpheli öğretim görevlisi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Karademir’in kesin ölüm nedeninin tespiti için doku ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Kandemir’in ölüm nedeni için oybirliği ile “Maktülenin ölümünün ası (asılma) ile gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği” yönünde rapor düzenledi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna dayanarak şüpheli ölüme ilişkin takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararına Karademir’in ailesinin avukatı Kağan Kızılarslan, 4 Şubat’ta Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Hâkimlik yaklaşık 5 aylık incelemenin ardından karar verdi. Kararda, “Eksik yapılan soruşturma sonucu verilen ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ dair karar yerinde görülmemiş olup, kaldırılmasına kesin olarak karar verildi” denildi. Avukat Kızılarslan, takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından şüpheli Hasan Atilla G. hakkında iddianame düzenlenerek dava açılacağını bildirdi.
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