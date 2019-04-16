Takipsizlik!
Antalya Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni basıp Yağmur S.’yi (16) kapattıkları sınıfta döven 9 öğrenci ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Kasten yaralama ve basit tehdit iddialarını araştıran Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu, bazı bölümleri güvenlik kameralarına yansıyan olayda kamu davası açmak için yeterli delil olmadığına kanaat getirerek iddialarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karar sonrası Hürriyet’e konuşan Yağmur S.’nin annesi Özlem Y., şunları söyledi: “Şaşkınlık içindeyiz. Bu karar okullardaki şiddetin önünü açar. Çünkü kızımı sınıfa kapatıp dakikalarca döven o çocuklar şimdi daha da cesaretlendiler. Antalya Sulh Ceza Hâkimliği’ne itirazda bulunacağız. Ortada darp raporu, güvenlik kamerası görüntüleri var. Delil olması için kızımın ölmesi ya da sakat kalması mı gerekiyordu?”
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