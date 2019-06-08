Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? e okul üzerinden belge hesaplama ekranı
2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa bir zaman kala, e devlet not hesaplama ve takdir-teşekkür puanı ile ilgili bilgiler öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Karne günü sürpriz yaşamak istemeyen öğrenciler, internet üzerinden takdir ve teşekkür belgesi hesaplama işlemiyle ilgili araştırma yapıyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte, e okul üzerinden belge hesaplama ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlamış olduğu, 2018-2019 eğitim- öğretim dönemini takvimine göre, milyonlarca öğrenci 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerini alacak. Son ders zili ile beraber, sınavlar, sözlüler ve ödevlerle zorlu bir dönem geçiren öğrencilerin yaz tatili başlayacak. Karnelerin alınmasına günler kala, takdir ve teşekkür belgesi hesaplama ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, takdir ve teşekkür belgesi hesaplama işlemi ile ilgili detaylar...
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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10 GÜNÜN ÜZERİNDEN ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK YAPANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş için birçok erişim yöntemi bulunmaktadır. Masaüstü bilgisayarla sağlanabilen erişimin yanı sıra cep telefonlarında yer alan tarayıcılar, tabletler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan mobil uygulama üzerinden de giriş yapılabilmektedir.
TC Kimlik Numarası ve öğrenci numarasıyla kolayca giriş yapılabilen E Okul sisteminde, öğrenciye ait sınıf ve şube bilgilerine hakim olmak da önem arz ediyor. Sistem, sınıf, şube, doğum yeri gibi güvenlik sorusu sorabilmektedir.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
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