Tahliye kararı verilmişti! İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girişler yasaklandı
İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye edilmesi kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girişler yasaklandı.
Fakülte binasına asılan yazıda, "İstanbul Valiliğinin binamıza verdiği tahliye kararı doğrultusunda bina içerisine girişler yasaklanmıştır. Fakültemizde görevli kişilerin ve öğrencilerin 08.00-16.00 saatleri arasında binaya girişleri uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.
Fakülteye gelen randevulu hastalara tedavi hizmeti verilmezken, randevuların ileri tarihe ertelendiği belirtildi.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yemekhanesi binasının önüne şerit çekilerek, girişlere izin verilmiyor. Yemek için bina önüne kurulan alanda hizmet veriliyor.
Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi binasına da girilemiyor. Bina kapısına kütüphaneye girişin yasak olduğu yazısı asıldı.
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