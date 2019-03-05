Tabandan hak ettikleri dersi alacaklar

ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYORLAR

“Bu seçimde elbette öncelikle belediye başkanlarını seçecekseniz. Ama sadece bu kadar değil. Bu seçimde aynı zamanda Türkiye’ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesim varsa hepsi de pür dikkat 31 Mart’ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine, aşına, ekmeğine kastedenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart’ta benim milletim onlara gereken dersi verecek. Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur-faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Bugüne kadar içeride ve dışarıda ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getiren nedir biliyor musunuz? Öyle ya bunları geçmişlerini inkâr etme pahasına bir araya getiren bir şey olmalı, öyle mi. Zahirde cumhur ittifakına ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar. Ama aslında bunları bir araya getiren Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar.

SAADETSİZ BİR PARTİ VAR

Güya Cumhuriyet’i kuran partiyi koçbaşı gibi kullanıyorlar. CHP’nin yanına adı İYİ kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez hale gelmiş bir particiği de katarak millete de Cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Şimdi bu konuşan bölücü terör örgütünün arkasında olduğu malum partinin eşbaşkanı ne diyor? ‘Doğuda Güneydoğu’da oylar HDP’ye, batıda da AK Parti’yi ve MHP’yi çökerteceğiz’ diyor. Bunların yanında kim var? Bunların yanında CHP var, sözde İYİ Parti var, maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var. Bunu görüyoruz değil mi?

BU ÜÇ PARTİYE OY VERECEK MİSİNİZ?

Ben CHP’ye, İYİ Parti’ye, HDP’ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği tepede, tabanda değil, bu üç partiye oy verecek misiniz? Bu dörtlü çeteye oy verecek misiniz? Ama ‘hayır’ demek yetmiyor, çok çalışacağız. Bunları anlatacağız ki milletimiz gerçekleri, bilsin görsün. Ne diyor, ‘Biz sırtımızı PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye, bunlara dayıyoruz’ diyor. Hale bak, kadının söylediğine bak. Sen onlara dayayıver, biz de sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayıyoruz.

MEHMETÇİK’LE ALAKASI YOK

Bay Kemal diyor ki ‘Çiftçi bitti, tükendi, arsalarını elinden aldılar’. Bay Kemal bak ben sana resmi rakamla konuşuyorum, sen yalanla, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2.5 milyona mahkûm etti bana ve aileme attığın iftira sebebiyle. 2.5 milyon ve inşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman onları da Mehmetçik Vakfı’na vereceğim. Çünkü Bay Kemal’in Mehmetçik’le filan alakası yok. Bay Kemal benim Mehmet’imi, ordumu gidiyor Batı’ya, oradaki teröristlere, terör sevicilere şikâyet ediyor, onlarla beraber resimler çektiriyor. PYD ile YPG ile resimler çektiriyor. 31 Mart’ta buna bu dersi vermemiz lazım.ü

NASIL PAYLAŞILACAĞININ PAZARLIKLARINI YAPIYORLAR

PKK tarafından belirlenen isimler, CHP listelerinde belediye meclis üyeliği için seçime giriyor. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapıyorlar. Türkiye’yi ve CHP’yi böyle bir duruma düşürenler 31 Mart’ta milletimizden en başta ülkesine ve milletine gönülden bağlı CHP tabanından hak ettikleri dersi alacaktır. Her konuda olduğu gibi siyasette de yerli ve milli duruşa ihtiyacımız var. Sırtını terör örgütlerine dayayanlarla siyaset olmaz. Son nefesimize kadar, pazara kadar değil mezara kadar cumhur ittifakı ile olacağız.”

81 VİLAYETİMİZE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

TANZİM satışlar kurduk ya tanzim satışlardan çok rahatsız olmuş, kuyruklar yapılmış. Bay Kemal onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar senin gibi, müfteriler senin gibi. İşte onlara karşı biz anında hemen bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze, meyve getirmeye başladık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Eğer 31 Mart’a kadar bu iş düzene girdi girdi; girmediği kadar 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Çünkü vatandaşıma ucuza bu ürünleri getireceğiz. Kararlıyız, adımlarımızı attık, atıyoruz. Bir kesim var ki hiç çalışmadan, çabalamadan sadece oturduğu yerden ahkam keserek, yalan yanlış ifadelerle rakiplerini karalayarak ülke yönetiminin kendilerine verilmesini bekler. Ülkemizdeki muhalefet partilerinden bahsediyorum. CHP’nin ve diğerlerinin ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, insanlık için şöyle dişe dokunur, kaale alınır bir projelerini, tekliflerini duydunuz mu? Kendi içlerinde yaptıkları koltuk kavgasının onda birini ülkemizin ve milletimizin düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz mü? Seçimler öncesinde liste mücadelesinde kullandıkları vaktin yüzde birini milletimizin gönlünü kazanmak için sarf ettiklerine şahit oldunuz mu? Bize yönelttikleri saldırıların binde birini ülkemizi hedef alan terör örgütlerine yaptıklarını gördünüz mü?

KELEŞLERİNİZ OLSA NE YAZAR

“Ne diyor, ‘Keleşlerimizle sizleri bitiririz.’ Sizin Keleşleriniz olsa ne yazar başka şeyleriniz olsa ne yazar. Ne dedim, sizi Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te hatta Kandil’de inlerinize gömeceğiz. Gömdük mü, gömüyor muyuz? F-16’larla İHA’larla SİHA’larla bunları çökerttik mi, çökertiyor muyuz, o kadar. Daha devam ediyoruz, nefes aldırmayacağız. FETÖ’süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Bu can bu tende oldukça biz bunları kovalayacağız, onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler arkalarındayız, durmak yok.”