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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerGündem HaberleriSütlüce'de yıkılan binanın yanındaki otel inşaatıyla ilgili Arda Turan'dan açıklama
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24.07.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Sütlüce'de yıkılan binanın yanındaki otel inşaatıyla ilgili Arda Turan'dan açıklama

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Sütlüce'de yıkılan binanın yanındaki otel inşaatıyla ilgili Arda Turan'dan açıklama

İstanbul Sütlüce'de yıkılan binanın ardından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Çökmeye, hemen yandaki otel inşaatının neden olduğu ve o otelin de Arda Turan'a ait olduğu öne sürülmüştü. Beyoğlu Belediyesi, "Otel Arda Turan'ın fakat çökmeye o inşaat mı neden oldu bilinmiyor, inceleme sürüyor'' dedi. Arda Turan da inşaat için ruhsatı ve izninin olduğunu söyledi.

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  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
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Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Binanın sahibi, çökmeye binanın hemen yanında yapılan ve uyarılara rağmen devam eden bir otel inşaatının neden olduğunu, otelin de Arda Turan'a ait alduğunu öne sürmüştü.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı: "Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor."

ARDA TURAN: RUHSATIM VAR

Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi.

Arda Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.

Sütlücede yıkılan binanın yanındaki otel inşaatıyla ilgili Arda Turandan açıklama

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